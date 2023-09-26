杭州亞運拳擊｜曹星如負泰國拳手首圈止步　輸在步法盼繼續改善

曹星如轉戰業餘拳擊，未能爭取2020東京奧運資格後，杭州亞運是他第一個大型國際綜 合運動會。

今晚他出戰男子57公斤級32強淘汰賽，面對泰國拳手尊龍，在三個回合裏幾次搶攻皆無功而還，最終輸0：5，首圈止步。

01體育記者楊宇翹 杭州直擊



業餘拳擊以三回合決勝，有別於職業拳擊十二回合耐力戰。

曹星如與泰國拳手尊龍在首個回合以試探為主，曹星如有效進攻不多，五個裁判一致判泰國拳手勝。第二回合雙方攻勢開始入肉，末段曹星如幾次搶攻，但效果同樣未如理想，裁判的判決跟首回合一樣，一致判泰國拳手較佳。

曹星如出戰杭州亞運拳擊男子57公斤級32強。（楊宇翹攝）

曹星如出戰杭州亞運拳擊男子57公斤級32強。（楊宇翹攝）

第三局曹星如體力開始下跌，步法移動明顯較慢，形勢變得更被動，最終五個裁判同樣判曹星如落敗，他以0：5告負，首圈止步。

曹星如未能晉級。（楊宇翹攝）

曹星如賽後總結今場表現：「教練指示我要多用步法去打，開賽初段有盡力去做，但戰至中段中了對方的左後直拳，我的節奏被打亂了，雖然不斷提醒自己要用回步法，但雙腳開始『唔聽使』，移動愈來愈慢，唯有防守包實一點，希望趁對手進攻時我再還擊搶攻，第二回合尾段我亦有機會，但未能好好把握。」曹星如賽前特地翻看尊龍打世界錦標賽的片段，知道對方是4強份子，「賽前已知他的左後直拳厲害，而且業餘拳擊技巧極好，今天我便被他引了入陷阱，節奏亂了」。

曹星如說，今日比賽只打出平時訓練的兩、三成，首圈落敗固然可惜，但經此一役，他知道自己尚有許多不足之處，尤其步法，未來必要加強改善：「我還未好好掌握業餘拳擊的技術，特別是步法方面，真的要多下苦功，而且要練好個腦，不要輕易被對手擾亂打法和節奏。」

曹星如。（楊宇翹攝）

曹星如賽後接受訪問時聲音沙啞，他說去完開幕禮翌日早上，「把聲就唔見咗」，但整體非常享受人生第一個亞運，「去拳擊單項比賽，個個好似殺人犯，見到對手就會盯到實，但來到運動會氣氛舒服多了，整個香港隊仕在同一棟選手村，見到許多項目的港隊隊友，大家互相鼓勵，又可以聊聊心事，為對方解難」。