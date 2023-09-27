杭州亞運劍擊戰報｜江旻憓絕地追分　港隊僅負韓國奪銀牌仍創歷史

杭州亞運劍擊個人賽周二（26日）結束，港隊共獲得1金4銅，團體賽在周三（27日）開始，首日便有重頭戲的男子花劍和女子重劍團體賽。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

男子花劍團體賽參賽名單：張家朗、蔡俊彥、崔浩然、楊子加

女子重劍團體賽參賽名單：江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望

【20:17】港隊僅負韓國獲銀牌

最後一輪、第7場賽事，港隊換入後備的朱嘉望，遭崔仁貞連得兩分將分差進一步拉開，後朱嘉望追回一劍，以26：21進入第8場。佘繕妡對姜榮美，雙方因一分鐘未得分被罰紅牌、再加一次「雙燈」下分差不變，後雙方各得一次「單燈」，最後數秒佘再得一分，港隊進入最後一場時落後25：29。最後一戰，落後下的江旻憓打得主動，鬥擅守的宋世羅，連環追分下追至30：31，兩人互得一分，在32：33餘14秒之際，宋世羅再獲一次「單燈」，江即再追一分，之後一次「雙燈」，宋在餘3秒獲一次「單燈」，最終港隊力戰之下，僅34：36不敵韓國隊獲銀牌，但這面銀牌亦創下女子重劍在亞運會的最佳成績。

【19：56】第二輪交鋒後港隊落後19：22

韓國換上應屆亞運個人金牌崔仁貞上陣，佘繕妡先失1分，但她在這局小勝3：2，大分13：13交棒予陳渭泠；陳渭泠對宋世羅，先遭對手搶兩分再追回一劍，擅長刺手腳的宋世羅連番以此得分下，將分差首次拉開到超過2分到17：14，之後陳雖然曾成功得分，但仍遭宋世羅打出6：2，大分拉開到19：15。港隊落後下，江旻憓對姜榮美打得主動，連取3分追近至18：19，但後又遭追回分數，香港隊19：22暫落後。

【19：37】港隊首輪交鋒後暫落後1分

在韓國擊敗中國奪得男子花劍金牌後，女子重劍團體賽決賽壓軸上演，由香港隊對世界排名第一的韓國隊，由佘繕妡上陣先對應屆世界冠軍宋世羅，開局約1分20秒後這位港將先得分，宋世羅兩度追和，但佘仍以3：2助香港領先。

緊接江旻憓對李慧仁，遭對手連取3分反超前6：4，江隨即又連刺兩劍追平，雙方以7：7結束回合。陳渭泠對姜榮美，開局便遭對手連搶兩分稍稍拉開比分，港隊一度落後8：11，但陳渭泠沉着追近，10：11落後下完成首輪交手。

杭州亞運：女子重劍團體賽金牌戰，香港對韓國。（趙子晉攝）

【16：45】女重 港隊首度打入亞運團體決賽

杭州亞運：歷史性打入亞運團體賽金牌戰，江旻憓也罕有地展現激動的一面。（趙子晉攝）

女子重劍團體世界排名第9的香港隊，在4強對世界排名14的日本，打得旗鼓相當，江旻憓打頭陣鬥齋藤華南先以5：4領先，陳渭泠接棒戰成7：7，佘繕妡對吉村美穂再拉開3分差距，首輪交鋒後港隊保持11：8的領先。

陳渭泠面對齋藤華南將分差再拉開，對打出一節9：6後港隊20：14領先，江旻憓、佘繕妡分別遭對手追回一分，港隊仍守住4分優勢，以25：21進入最後一輪交鋒。陳渭泠對馬場晴菜打出7：0，又再拉開差距到超過10分的32：21，令港隊壓力大減，佘繕妡上道後穩守為主但多次突擊成功下，以38：23進入最後一輪，江旻憓亦鎖定45：26勝局，港隊首度打入亞運女子重劍團體金牌戰，晚上7時05分會與另一場4強、中國對韓國的勝方爭奪金牌。香港劍擊史上未曾奪得過亞運團體賽金牌，若能再勝，將再譜下歷史。

女子重劍隊首度打入亞運金牌戰，眾將喜極相擁。（林靄怡攝）

【15：13】女子團體重劍8強，香港隊的對手是新加坡隊，江旻憓率先上陣，以4：3領先，陳渭泠緊接亦在限時內打到9：4完成任務交棒予佘繕妡，續守住分差至12：8；第二輪交手，陳渭泠再保住4分差距，江旻憓打出一節9：5，令港隊的領先差距擴得更大至25：16。

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擴大差距後，港隊打得比較輕鬆，佘繕妡、陳渭泠先後將分差合力擴至13分，尾二一棒的佘繕妡以40：24的莫大差距完成，讓守尾門的江旻憓完成任務，以20分之差、45：25獲勝，進入4強，成為香港劍擊隊今屆第7面獎牌。4強戰將會在下午4：00上演，對手為日本隊。

【12：52】香港隊在男花團體賽4強對實力相當的韓國隊，這正是上屆金牌戰戲碼，當時港隊在崔浩然因傷避戰下，由張家朗、蔡俊彥和楊子加上陣，最終不敵對手奪銀；而上屆韓國隊的主將悉數在陣，包括打頭陣的四屆亞洲冠軍許埈，第一輪交鋒，蔡俊彥2：5不敵這位老將，張家朗接手對河泰圭打得較為接近，單局雖取得6：5，但港隊仍以8：10落後。楊子加對李侊炫亦陷劣勢，差距擴至10：15。

杭州亞運：男子花劍團體賽4強，圖為蔡俊彥（左）。（趙子晉攝）

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蔡俊彥再鬥河泰圭，一口氣追回3分，惜最終仍終對手連取3分，港隊續落後16：20。緊接崔浩然後備上陣，遭許埈連取3分後曾追回兩分，但難阻港隊的落後差距繼續擴大至18：25，張家朗鬥李侊炫也未能收窄分差續輸23：30。楊子加再上陣以4：5不敵，香港27：35落後，蔡俊彥也無法追近，港隊以31：40的劣勢進入最後一輪。

張家朗守尾門鬥許埈，雖然追回6分之多，但港隊最終以37：45落敗，獲得一面銅牌，成為劍擊隊今屆第6面獎牌（1金5銅）。另一場4強戰，中國隊以一分之差45：44反勝日本，將與韓國爭金。

【11：27】蔡俊彥再上陣，即連取2分令港隊再領先，雖然對手曾追平，但蔡俊彥仍以20：17令港隊重獲優勢。

緊接上陣的由楊子加換成崔浩然，這位港隊的上屆亞運個人賽銀牌得主，在兩屆亞運間曾退役、後又回歸，一上道便連取3分，為港隊拉開分差至23：17，最終在1分未失之下，以25：17「交棒」予張家朗，他輕鬆再將分差擴至30：18。

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最後一輪交鋒展開，崔浩然表現仍勇銳，打出5：2，香港隊以35：20遙遙領先；蔡俊彥被對手稍稍追回不少分數，但仍順利獲得5分，以40：29的大差距，讓最後「守尾門」的張家朗接手，最終港隊以45：34獲勝，進入中午12：00上演的4強，將與韓國隊爭入金牌戰。

【10：53】港隊在8強鬥新加坡，打頭陣是個人賽銅牌得主蔡俊彥，雖曾落後1：4，但他及時重拾節奏，連取4分到5：4「交棒」予張家朗，作為個人賽金牌得主的他同樣表現「手緊」，不斷與對手互以1分之差領先，到8：8才連取兩分鎖定勝局。第三回合由楊子加上陣，戰況仍然緊湊，楊子加領先14：13後不斷拉鋸，後遭對手連取兩分，港隊落後14：15。

香港男子花劍隊出戰杭州亞運團體賽：左起張家朗、楊子加、崔浩然、蔡俊彥。（林靄怡攝）

團體賽種子制度，以每個隊伍中參加個人賽的兩名劍手排名相加，數字越小、排名越前，因此男花港隊在張家朗奪金、蔡俊彥排第3之下，成為頭號種子，首圈輪空下直入8強，對手是新加坡，賽事在上午10:30展開。新加坡在較早前的16強以45：30淘汰印度晉級，由於賽事不設銅牌戰，意味港隊贏一場便會有獎牌。

若果港隊勝出，就會在準決賽面對中華台北及韓國的勝方，其中韓國隊料是港隊決賽前的最大對手；而另外兩大勁旅、應屆世界冠軍日本隊和亞軍中國隊則身處下線。

至於女子重劍隊則位列2號種子，頭號種子是包辦個人賽金、銀牌的韓國隊。港隊同樣直入8強，首戰對手是新加坡對泰國的勝方，比賽預計在下午2:30上演，同樣贏一場便會有獎牌。

今屆亞運劍擊港隊戰績（截止9月26日）：

男子花劍：個人賽金牌（張家朗）、個人賽銅牌（蔡俊彥）

女子重劍：個人賽銅牌（江旻憓）

女子花劍：個人賽銅牌（陳諾思）

男子重劍：個人賽銅牌（何瑋桁）

亞運劍擊賽程：

9月24日 男子花劍個人賽、女子重劍個人賽（已結束）

9月25日 男子佩劍個人賽、女子花劍個人賽（已結束）

9月26日 男子重劍個人賽、女子佩劍個人賽（已結束）

9月27日 男子花劍團體賽、女子重劍團體賽

9月28日 男子佩劍團體賽、女子花劍團體賽

9月29日 男子重劍團體賽、女子佩劍團體賽