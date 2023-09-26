杭州亞運直擊｜17歲張心悅首嘗亞運決賽氣氛　巴黎奧運前適應壓力

17歲的張心悅（Cindy）在其第一屆亞運，便游入200米背泳決賽，以第5名完成。

7歲半開始游泳，她獨愛背泳是因為「浮在水面，躺着游很舒服」；想不到躺着躺着，就游到了巴黎奧運A標，參加首屆亞運會並游入決賽。

01體育記者葉詩敏 杭州直擊



杭州亞運．游泳︱張心悅首戰亞運，便游入200米背泳決賽，以第5名完成。（林藹怡攝）

這一季她做到的事太多，小女生沒有打算放慢步伐，「完全想像不到A標已過了5個月，希望200同100背都可以再進步」。

張心悅走入採訪區，本打算直行直過，聽到記者呼喚她時一臉驚訝，通道上正在被記者採訪的，是中國彭旭瑋和韓國的李恩知等泳手。可是，總帶來驚喜的人，是她。

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杭州亞運．游泳︱張心悅5個月內由達到奧運A標走到亞運決賽。（林藹怡攝）

她今日（26日）在杭州亞運女子200米背泳登場，以2分14.69秒總排名第6晉身決賽，再一次予人驚喜。她晚上在決賽游出2分12.44秒名列第5，望向電子版時似乎有點失望。「時間不是特別滿意，與PB（個人最佳時間2分10.35秒）差2秒，但第一次參加大型運動會就入到決賽，能取得經驗也好好。」

17歲的小妮子加入港隊一年，已經歷過世青賽、世錦賽，甚至在今年4月以16歲之齡游出奧運A標。惟在第一次的亞運會，她在決賽感受到以往不同的氣氛。在隊友和觀眾熱烈打氣聲下出場，一向感覺從容的她，也緊張起來，「因為對手比自己在香港比賽的對手勁好多，都可以帶快我，但對着她們壓力都會大點，而且亞運的氣氛很不同，很多觀眾看着，都希望可以表現得更好。」

游入決賽，她其實也有想過獎牌機會，「看過報名時間，如衝破PB就可以拎牌，所以兩樣都有想過。但我又不會逼自己要取得獎牌，不想給自己太大壓力，主要目標是想游到好的時間。」

她笑言上月的世青賽也感到壓力，「所以呢排壓力都幾大」。壓力源自求進，以個人最佳時間取得奧運A標的她，只想更快。16歲的A標、17歲游入亞運決賽，還不夠快嗎？「其實完全想像不到A標已過了5個月，希望200同100背都可以再進步」。

今日被亞運會決賽氣氛震懾後，她更期待明年在巴黎奧運亮相，「那麼大型的運動會，自己都要適應壓力」。