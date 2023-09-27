杭州亞運直擊｜譚凱琳3屆亞運的堅持終游入決賽 這是屬於她的一夜

亞運女子100米自由泳決賽，港隊佔了兩條線道，她們是亞洲紀錄保持者何詩蓓，與首度在亞運個人項目游入決賽的譚凱琳。

「有些泳手留力都入到（決賽），我這種要搏命先做到」，她笑道。

在生涯的第三屆亞運，她終於做到了，堅持是搏命到最後一刻。

01體育記者葉詩敏、林藹怡 杭州直擊



杭州亞運．游泳︱譚凱琳第三屆亞運，終於游進決賽。（林藹怡攝）

2014年仁川的4×100米混合泳接力銅牌、上屆雅加達的4×100米混合泳接力銀牌和4×100米自由泳接力銅牌，譚凱琳卻從未試過游入亞運個人項目決賽。

今夜，在她的第三屆亞運，她終於在主項100米自由泳決賽登場，以55.74秒第8名完成。「我同自己講決賽就享受比賽，個時間快過今朝0.06秒，但再快點就更開心。」

第一個亞運的主項決賽，她緩緩開口說：「因為都應該是最後一屆，差不多25歲了」。

「25歲咋喎」，我不禁驚呼，她說有鋪排之後的發展。

那麼，這一場決賽，意義更大。

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杭州亞運．游泳︱譚凱琳第三次參加亞運，她說應該是最後一屆了。（林藹怡攝）

「始終亞運定下的目標是與接力隊拎牌，還有個人項目入到決賽，5年前已很想做到，但那時我11、12名。」譚凱琳率直，微笑着說得坦然，「因為呢，我呢，有些泳手留住力都入到，我這種要搏命先入到。」搏命是正確態度呀，我心想。

這一晚，她在100自決賽熾熱氣氛和歡呼聲下出場，「一個一個走出場，好多光線打下來，都體驗到了」。同場還有中間線道的何詩蓓一起出戰，倍添意義。

「Siobhan游得好好，好開心可以目擊到（亞洲紀錄），我們在本地賽經常一齊游（決賽），去到國際比賽第一次同場，好開心，好有意義。」