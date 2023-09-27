杭州亞運｜中國乒乓男團八連冠　老將馬龍：應該是我最後一次參加

昨（26日）晚舉行的杭州亞運乒乓球男團決賽，由王楚欽、樊振東、馬龍組成的中國隊以直落場數3：0擊敗韓國隊，奪得金牌，實現了亞運8連冠。中國隊包攬了今屆亞運乒乓男團、女團冠軍。



馬龍贏出第三場，為中國隊奠勝。（路透社）

中國隊第一場由王楚欽以3：1擊敗林鍾勳，先拔頭籌。之後兩場，中國贏得更輕鬆，樊振東以3：0輕取安宰賢，馬龍再以3：0擊敗樸嫝賢，幫助中國以場數3：0擊敗韓國封王。

王楚欽說：「我知道這是一場艱難的比賽，賽前我就做好了充足的準備。第二回合我出現了一點問題，後面及時調整，最後還是『咬』下來了。」

馬龍在今屆亞運只參與男子團體賽事。「我的比賽雖然結束了，很多隊友還有比賽，如果他們有需要的話，我會跟他們一起訓練。這次比賽結束了，我也還有其他比賽，會繼續保持一定訓練。」

34歲的馬龍續說：「以前參加亞運會，總會說希望下一次再來。但這應該是我最後一次參加亞運會了，能拿到冠軍非常完美。」馬龍由2006年起參加亞運，歷來贏得6金1銅。

中國隊主教練王皓稱讚了隊員們的表現，他說：「曾經，我和韓國隊的教練以運動員的身分在場上競爭。現在，我們作為教練繼續參與競爭。我們的隊員為這場比賽付出了很多，每一局每一分都非常關鍵。馬龍和樊振東都在第二輪有被對手追分的情況，稍微把握不好比分就會落後，但最後隊員們發揮得很好。”」