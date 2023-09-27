杭州亞運｜曹星如發文不後悔轉業餘　「路，要一步步去行出嚟」

香港拳擊手曹星如昨（26日）晚在杭州亞運首圈止步，他今早在社交網站撰文，沒有後悔由職業拳賽轉戰業餘。他表示想挑戰成功，但中間的跌倒及失敗也是訓練及經驗，並寫「唔知道最後結果如何，但我知道自己努力過」。曹星如的帖文獲得一些體壇及娛樂圈人物的讚好及留言，例如羽毛球手謝影雪、網球手黃澤林、藝人森美及梁諾妍。



36歲的曹星如昨晚出戰男子57公斤級32強淘汰賽，首圈鬥泰國拳手尊龍，5位裁判都判曹星如落敗，終以0：5止步。

了解戰況及曹星如賽後訪問：負泰國拳手首圈止步 輸在步法盼繼續改善

曹星如出戰杭州亞運拳擊男子57公斤級32強。（楊宇翹攝）

曹星如在2018年宣布從職業轉打業餘，希望爭取東京奧運資格，最終未能取得奧運入場券。兩年前，他參加全運會，在男子57公斤級16強落敗，無緣獎牌。杭州亞運是他第一個參加的大型國際綜合運動會。

經過一晚休息後，曹星如今早在社交網站撰文，分享昨晚賽後被記者問到，有沒有後悔由職業轉到業餘。

曹星如未能晉級。（楊宇翹攝）

當時曹星如即時回答沒有後悔，但被問及不後悔的原因時，他在社交網站表示「我就窒咗」。他回想這幾年的轉變，「依個轉變喺大家眼中，可能係『不如唔好轉啦，係咁輸』。但係我嘅心目中，『我好想挑戰成功 』。」

「路，要一步步去行出嚟，亦有好多未知數，中間既跌倒、失敗，是一個教訓、一個經驗。唔知道最後結果如何，但我知道自己努力過。」

最後，曹星如以「不後悔」三字完結這則帖文。

羽毛球手謝影雪、網球手黃澤林、藝人森美及梁諾妍皆有留言，為曹星如加油。