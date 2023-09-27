杭州亞運．直擊｜吳浩天謹記初心失牌不失志　日夜鍛煉寄望未來

香港隊在杭州亞運劍擊場館戰績亮眼，但也不是皆大歡喜，像男子重劍的吳浩天（阿天），他與何瑋桁一同晉級8強，隊友昂首踏上頒獎台，他卻8強止步。

「今屆唔得咪下屆囉。」以為阿天比賽之後平伏需時，豈料他換好衣服便馬上走進混合採訪區接受訪問。

「8強雖然只是小成就，但對我來說已是強心針。」保持正面，繼續向前，27歲的吳浩天，就是如此充滿力量。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



杭州亞運男子重劍個人賽，港隊代表何瑋桁勇挫菲律賓劍手晉級4強，穩奪港隊男重史上首面獎牌。

除了何瑋桁，其實吳浩天亦晉級8強。兩條戰線同時開賽，阿天惡鬥日本劍手加納虹輝，他曾於小組賽擊敗對方，今仗第一節稍為落後，第二節立即調整追回差距，以5：5平手進入最後一節。可惜阿天在第三節連失兩劍，眼見時間無多，情急追分下只好主攻，卻成為缺口被對手搶分，最終以9：14告負，當何瑋桁勝出後激情狂呼，最終踏上頒獎台，阿天卻離開了香港人視線。

吳浩天在亞運男子重劍8強憾負。（趙子晉攝）

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落敗不一定黯然，阿天換件衫就步出採訪區，乾淨利落。「哎呀差少少呀！」阿天開口第一句，他的表情、語氣、身體語言，是如此肉緊。「今日都幾滿意，發揮到賽前部署，由小組贏到Kano（加納虹輝）之後就愈打愈順。淘汰賽（16強）開始對約旦都落後，幸好後面調整到，8強對Kano都打得不錯，中段追回不少分數，可惜末段心急就輸了。」

吳浩天說，這個8強為他注下強心針。（趙子晉攝）

劍道上的阿天充滿激情，每取一分都落力慶祝，高呼、指住教練、甚至高舉雙手接受現場歡呼聲。大概他很享受亞運這個舞台吧？他說：「本身都是想着盡力打，不知道下次還有沒有機會，所以壓力不大；加上今日入到狀態，所以好享受（比賽）。今次8強對我意義重大，雖然是一個小achievement，但這是我的強心針，原來我都做得到。」

吳浩天與何瑋桁雙雙打入8強，最終更獲得一面歷史性的銅牌，戰績令人驚喜，男重隊教練兼前港隊大師兄陸昶名功不可沒，阿天笑言他加盟執教就像「食咗特效藥」，陸昶名更主張不要特別加量，保持日常操練，成績就會來。

除了教練的幫助，吳浩天在七月世錦賽後已定下明確目標：「訓練要保持平常心，以及知道為了什麼去練習，我是為了贏比賽，而非什麼排名和獎項。我從世錦賽後，在訓練內容、健身、休息等各方面配合，目標就是打好亞運，今日都發揮到部署。」

「今屆唔得就下屆囉！」謹記練習的初心，加上不懈的努力，吳浩天正在一步步朝着目標進發。

吳浩天歸功於教練陸昶名。（趙子晉攝）

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