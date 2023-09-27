杭州亞運直擊︱港足安永佳破入球荒　慶祝動作回批評：我值得尊重

香港男子足球代表隊於杭州亞運擊敗巴勒斯坦，勇闖八強，追平65年前的最佳成績。為港隊攻入奠勝一球的前鋒安永佳，過去一年多因為遇上入球荒，飽受質疑及批評，他今日終一吐烏氣，也想向球迷們說點話。

01體育記者 袁志浩 杭州直擊



外流內地球會廣西平果哈嘹的安永佳，在中甲屢屢入球，登上神射手榜榜首；然而這位前鋒回歸港隊，卻鬧入球荒，對上一次有進帳，已要數到15個月前亞洲盃外圍賽對柬埔寨，外界聲音此起彼落，質疑其實力、或是否穿得起9號球衣。

杭州亞運男足16強：安永佳入球跟完場後都擺出同一個慶祝手勢，示意自己不會被惡意批評擊倒。（袁志浩攝）

安永佳今日於亞運16強用入球證明自己，港隊憑他一箭定江山，氣走巴勒斯坦，自2002年亞運改制後第一次殺入半準決賽。他入球跟完場後都擺出同一個慶祝手勢——把手指放在兩耳旁邊，示意自己不會被惡意批評擊倒。

「前鋒的命運就是如此，有時做英雄，有時做狗雄，但我沒有停止相信自己。很多人對我有意見，是可以的，但我一直保持沉默，也不會在意。老實說，我喜歡他們這樣，愈講我愈有動力，會推動我成為那個為香港挺身而出的人。」

杭州亞運：香港隊男足前鋒安永佳一箭定江山。（袁志浩攝）

穿得上港隊9號球衣，他早預料要承受壓力，並指自己一直為此而下苦功，奈何外界永遠看不到。「（今日的入球）提醒大家我是有能力的，也會繼續令香港人自豪。兩年內兩度創下港足歷史（殺入亞洲盃決賽盃及亞運八強），我都參與其中，證明我值得一些尊重吧。」

比起網上的各種評論，杭州蕭山體育中心體育場內的球迷倒是更溫暖，港隊賽後在場內繞場一圈、接受掌聲及歡呼，帥氣的安永佳自然更是焦點，就連志願者也等候他在受訪後拍照。

杭州亞運男足16強：港隊前鋒安永佳入波後開心慶祝。（袁志浩攝）

自從這些月來，安永佳有些話想跟球迷說，「球隊在印度（亞洲盃外圍賽）及今天所成就的，都是因為有種信念，也許外界不相信我們，但我們沒有懷疑自己。」

「有時港隊接受的批評，是不公平的，也根本沒有幫忙，我更希望球員、球迷、傳媒團結一致，一起奮鬥。如果大家都支持我們，我們一定會繼續讓場內發生更難忘的時刻，這就是我想傳遞的訊息。」

港隊八強會遇上實力更強的伊朗，曾在世界盃外圍賽中頭槌頂破對方大門，他認為只要球隊繼續執行教練風格，沒有事不可能，「也許我們能打入四強。」

港隊完場慶祝逐格睇：