杭州亞運直擊｜港足闖8強追平史上最佳成績　安永佳一箭定江山

杭州亞運男足16強賽事，香港隊周三（27日）晚上憑安永佳一箭定江山擊敗巴勒斯坦，晉級8強硬撼伊朗。

港足闖入亞運8強，追平史上最佳紀錄

01體育記者 袁志浩 杭州直擊



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亞運男足自2002年改制（由兩圈分組賽改至僅一輪分組賽）及只容許以U23應戰後，港隊連同今屆已連續4屆殺入16強，惟之前三次都未能再晉一步。今仗全場共7219人見證港足大戰巴勒斯坦，而香港隊比賽場地，經常播放粵語流行曲，今晚比賽場地蕭山體育中心體育場，亦有播放《Monica》及《相依為命》，氣氛良好。

今場賽事對手巴勒斯坦可謂人腳不整，後備席包括兩名後備門將，一共只得5人可用。

杭州亞運：香港隊男足前鋒安永佳上半場有幾次起腳射門機會。（袁志浩攝）

甫開賽港隊即取得角球，門將手槌打出後，今仗復任正選的潘沛軒一勝逗射笠向對方龍門無功而還。戰至3分鐘對方球員阿納斯禁區外放冷箭，皮球笠過港隊門將謝家榮手頂中楣彈出。16分鐘，潘沛軒埋門近射被擋出，不過助理裁判舉旗示意越位。

杭州亞運：香港隊男足門將謝家榮續有好表現，上半場屢救險球。（袁志浩攝）

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其後雙方互有攻守，體力型的巴勒斯坦踢法硬朗形勢稍稍佔優，不過由於後備缺人亦不敢太冒進。40分鐘，巴勒斯坦球員蘇邁達起腳遠射，柱邊出界。42分鐘巴勒斯坦再次遠射，今次被港隊門將謝家榮救出。補時階段，謝家榮再救一球，之後安永佳亦有攻門機會惜無功而還，雙方互無紀錄返回更衣室。

杭州亞運男足16強：港隊前鋒安永佳入波後開心慶祝。（袁志浩攝）

下半場開波兩分鐘，港隊左路攻勢傳中，潘沛軒門將漏踢，安永佳中路無人看管下射破對手，港隊領先1：0。

其後雙方戰情膠着，巴勒斯坦不斷反擊攻勢上佔優，不過港隊防線只屬有驚無險，82分鐘巴勒斯坦遠射，謝家榮稍為甩手接回皮球。最後十分鐘巴勒斯坦不斷強攻，港隊以血肉長城守住勝果。

港隊晉級後會遇上伊朗，這支亞洲勁旅以2：0擊敗泰國出線。

杭州亞運：香港隊男足16強賽事惡鬥巴勒斯坦。（袁志浩攝）

自2002年改制要以U23出戰後，港隊首次晉身亞運男足8強，若計以往全部以「香港」名義參賽紀錄，對上一次殺入亞運最後8強，要數到1958年的第三屆亞運。當屆香港隊半準決賽不敵印度止步，同屆另一支由不少香港球員組成的「中華民國」（現中華台北）則最終奪冠。

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較早前的分組賽階段，香港因兩支同組對手退賽，整項賽事未展開前已肯定連續四屆晉級16強，但賽程上仍需跟勁旅烏茲別克交手兩次，結果港隊分別以0：1及1：2不敵烏茲別克，僅以次名晉級16強。

港隊出場陣容



門將：19. 謝家榮

後衛：3. 阿歷斯祖、4. 李毅凱、22. 曾以行、10. 孫銘謙

中場：6. 胡晉銘、14. 余在言、16. 林衍廷、17. 張憙延

前鋒：9. 安永佳、11. 潘沛軒



後備：1. 伍瑋謙、18. 龐焯熙、2. 陳凱柏、5. 葉卓文、7. 林樂勤、8. 黃皓雋、12. 周子謙、15. 劉家喬、20. 趙聡悟、21. 鄭進泓

