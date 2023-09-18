杭州亞運．直擊︱香港男足訓練竟閉門　再遇烏茲別克：要爭一口氣

杭州亞運香港男子足球代表隊因兩支同組對手退賽，已肯定晉級16強，賽程上仍需跟勁旅烏茲別克交手兩次，港隊主教練安達臣對安排感到費解。

雖然球隊已經出線，但面對「宿敵」烏茲別克，港隊部份成員今月初都曾參與U23亞洲盃外圍賽，以0：10成為對方手下敗將，今次再交手，都希望爭一口氣。

01體育記者袁志浩 杭州直擊



杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

香港男子足球亞運代表隊昨晨在將軍澳操練後啟程前往杭州，抵埗後直至周二（18日）晚才練習，足總雖然對傳媒公布練習時間及地點，但記者到達場地後獲告知，因球場非正式比賽地點，傳媒無法入內。

即使港隊容許記者採訪，工作人員也表明「原則上所有訓練不對外開放」，讓傳媒只能隔着圍欄遠距離拍攝，並着職球員於門外受訪。據球員及教練所言，黃龍體育中心田徑訓練場草地質素理想，球員踢得舒服，且天氣比香港涼爽，適應上沒太大問題。

港隊於杭州黃龍體育中心田徑訓練場操練。（袁志浩攝）

主教練不滿賽程變動安排

賽會今日、即港隊原定首個比賽日（20日）前兩天，落實港隊同組兩名對手阿富汗、敘利亞退賽，意味港隊未開波已鎖定連續四屆打入16強，但仍需兩鬥烏茲別克，爭奪小組首次名。

若港隊首名出線，會遇上來自E或F組的最佳小組第三名；假如次名晉級，就會硬撼D組第二名，潛在對手包括日本、巴勒斯坦及卡塔爾。

港足主教練安達臣認為兩鬥烏茲別克的安排無理。（袁志浩攝）

主教練安達臣表示對消息感到震驚及失望，坦言球隊到杭州是為了比賽，而非放假，「我們都想擊敗阿富汗及敘利亞，但現在沒辦法展現我們的實力，失去了大賽的意義。」

他亦不理解賽會要求港烏對壘兩次的安排，「烏茲別克教練也認為踢一場就夠，但規則就是這樣，我們只能遵守。」

重遇老對手烏茲別克 球員：要證明香港不易贏

烏茲別克向來是港隊「宿敵」，除了最近兩屆亞運都敗於對方腳下，今月初舉行的U23亞洲盃外圍賽，港足U22也以0：10落敗。

安達臣指烏茲別克是今屆亞運奪金熱門之一，但不會讓球員重蹈大敗的覆轍：「我們有更多時間去準備，但不會害怕及縮後，我們會嘗試進攻，否則只會再輸10球。」

潘沛軒有信心球隊再鬥烏茲別克，可爭一口氣。（袁志浩攝）

已多次代表大港腳上陣的前鋒潘沛軒，縱然沒有參與U23亞洲盃外圍賽，但仍希望助隊友、港隊爭一口氣，「有很大決心，不要讓別人覺得香港很易贏。」

他認為大港腳比賽速率高，臨場決定要更快，有助自己出戰亞運。而在大敗予烏茲別克一役正選把關的伍瑋謙就指，慘痛教訓令自己有足夠心理準備去面對強敵。

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