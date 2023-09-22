杭州亞運．直擊︱港足獲觀眾「藍海」打氣　力戰下僅負烏茲別克

杭州亞運男足賽事，港隊因兩支同組對手退賽，已肯定連續四屆晉級16強，但賽程上仍需跟勁旅烏茲別克交手兩次。球隊至今日終於亮相，與「宿敵」烏茲別克展開「首回合」對決。

香港隊獲超過7000名杭州觀眾入場打氣，守門員謝家榮全場高飛低撲下，結果僅負烏茲別克0：1。

01體育記者 袁志浩、林靄怡 杭州直擊



杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

杭州全日陰雲密布，比賽期間下起毛毛雨及有霧，但未有影響球迷入場意欲。可容納13500人的上城體育中心體育場入座率超過五成（7638人），雖然歡眾都穿起藍色雨衣，跟以紅色為主色的港隊形成對比，但球迷在港隊有攻勢都會起哄，也會大叫「加油」，算是打造成半個「主場」。

不過「客隊」烏茲別克也不輸蝕，數名擁躉戴上家鄉服飾、高舉國旗唱歌打氣，甚有氣氛。

香港男足出戰杭州亞運首場分組賽。（袁志浩攝）

現場球迷穿起藍色雨衣，形成一片藍海。（袁志浩攝）

港隊盡派三名「超齡球員」李毅凱、胡晉銘跟安永佳，而如謝家榮、黃皓雋、孫銘謙、潘沛軒、余在言等曾為大港腳上陣的球員都悉數在列，而亞歷斯祖跟曾以行都獲委以重任，鎮守後防。

在本地賽事多出任前鋒的孫銘謙，今仗客串左閘，難免成為後防漏洞，被對方右翼查路列甸洛夫頻頻進襲，先是10分鐘讓對方傳中至尾柱予艾堅洛夫，此子離門三碼起腳卻被謝家榮撲走。

謝家榮救走烏茲別克近射，令對手十分失望。（袁志浩攝）

林衍廷與對手起衝突幾乎被逐

港隊上半場力保不失，謝家榮居功至偉，這位守門員先力阻查路列甸洛夫禁區頂罰球；尾段又連擋出兩記攻門。林衍廷中段已領黃，但這名中場在球證吹停後仍把皮球大力抽落對方身上，引起小型衝突，雙方一番推撞後，球證僅口頭警告。

林衍廷一度跟對方起衝突。（袁志浩攝）

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換邊後戰至61分鐘，烏茲別克再獲黃金機會，達禾洛夫小禁區內窩利，但又被謝家榮單手托高。港隊63分鐘由張憙延入替黃皓雋，僅過兩分鐘就失守，被中鋒高斯莫夫峨眉月頂遠射得手，落後0：1。

烏茲別克最終在下半場打破彊局。（袁志浩攝）

港隊今場保持逼搶踢法，但仍落於下風；前線難保持控球在腳成致命傷，尾段換入簡嘉亨及趙聡悟仍無法追平，終以0：1飲恨，分組賽最後一場會在下周一（25日）再於相同場對烏茲別克，定奪小組首次名。

港隊今場保持逼搶踢法，但仍落於下風。（袁志浩攝）

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