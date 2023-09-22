杭州亞運．直擊︱香港男足負烏茲別克　謹記慘痛：收窄差距仍不夠

「像紅日之火，燃點真的我......」

香港男子足球代表隊於杭州亞運對烏茲別克，大會賽前特地播放廣東歌，李克勤的《紅日》迴繞球場。

「今場自己特別有火，上次給了我們一個痛苦，很想為個badge爭返啖氣。」今仗正選上陣的余在言如是說。他口中的「上次」是今月初的U23亞洲盃外圍賽，港足22歲以下梯隊當時吞下烏茲別克10蛋，引來不少批評。

以當時部份成員為骨幹的港隊，配合超齡球員跟已晉升大港腳的新一代，雖然此役已把差距收窄，輸0：1，但身為U22隊長的余在言仍不滿意，「不應該輸少當贏。」

01體育記者 袁志浩、林靄怡 杭州直擊



杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

港隊今晚跟烏茲別克交手，雖不如歌詞中所形容的雨夜滂沱，但晚風輕輕吹過，氣溫跟天氣對兩隊球員表現都大有影響。

港隊一直跟烏軍咬緊，逼搶戰術偶有奏效，令對手也犯錯把球踢出界，只是中後段被後備入替的中鋒破門，尾段即使強攻也無果，仍要飲恨。

港隊今仗對烏茲別完堅持逼搶，余在言跟對手硬撼。（袁志浩攝）

「今場同對方有點像五五波，上半場更有入球機會，我們面對這些高質的球隊，仍能高位壓逼、阻礙他們組織，自己又創做到機會，其實是一場不錯的比賽，大家都有得着。」

余在言為賽果感到不值，他深信港隊不只如此，「輸一球可能有人覺得好好，因為上場輸十球。但其實我們是有機會和或贏，要維持每場波都要贏這個心態，而非輸少當贏。」

孫銘謙今仗客串左閘，相信踢得甚為艱苦。（林靄怡攝）

另一位港足U22梯隊成員曾以行（22號），今場亦正選登場。（林靄怡攝）

0：10的賽果很容易就吸引大眾眼球，球員承受了無數批評，但之後呢？余在言說每件事發生也總有原因，而大敗就在他心中留下了一道烙印，時刻提醒自己。「它給了我們痛苦，去想今場踢好一點。足球就是這樣，如果無上場輸十球的話，或者今場就輸十球。」

他說自己今場特別有火，「作為球員，不會想見到輸十球。好想為個badge（港隊徽章）、球員、球迷爭返啖氣，交出表現。」

余在言表示自己今場特別有火。（林靄怡攝）

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港隊是否如他所言，相信有看比賽的球迷心中有數。就連烏茲別克傳媒賽後也好奇，為何港隊今場表現脫胎換骨，在記者會向己隊教練問個究竟。

當然，兩支港隊由不同球員組成，其實很難相提並論，但主帥卡柏迪斯也給港隊一個肯定「這班年輕人很強壯、有力量，發揮真的不錯。」

港隊防線今場搏盡全力，防中胡晉銘踢到抽筋。（林靄怡攝）

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而港隊主教練安達臣就認為防線表現「有驚喜」，尤其四名後衛此前未曾合作；而把關的謝家榮更多次把皮球力拒門外。

最近為大港腳於國際友誼賽上陣對汶萊的他表明，下仗再鬥烏茲別克，仍會以減少失球為己任，「希望取得分數，或者取勝。」

結伴行，千山也定能踏過。

謝家榮今場屢救險球。（袁志浩攝）

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