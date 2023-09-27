英格蘭聯賽盃｜曼聯主場輕取水晶宮晉身第4圈　卡斯米路入球+助攻

英格蘭聯盃第3圈賽事周二（26日）舉行，爭取衞冕的曼聯主場以3：0擊敗水晶宮，輕鬆晉級第4圈。



紅魔在上場聯賽作客以一球擊敗般尼，終止3連敗頹勢，領隊坦赫格（Erik ten Hag）今仗作出多個調動，包括由傷癒復出的美臣蒙特（Mason Mount）、哈利馬古尼（Harry Maguire）及華拉尼（Raphael Varane）擔正，前鋒位置則由安東尼馬迪爾（Anthony Martial）負責。

今場為水晶宮把關的門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）首度倒戈奧脫福，惟他在上半場19分鐘因傷退下火線，球隊更在2分鐘之後失守。加拿祖在禁區內把握機會「開齋」，6分鐘後卡斯米路（Casemiro）接應美臣蒙特開出的角球頂入，曼聯輕鬆以兩球優勢結束上半場。

換邊後，水晶宮繼續反擊乏力，更於55分鐘被攻入第三球，安東尼馬迪爾接應卡斯米路傳中，將比數擴大至3：0，紅魔最終順利晉身第4圈。兩隊將會在周六（30日）於聯賽再次碰頭。

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同日其餘賽果：

巴拉福特 ０：２米杜士堡

埃克塞特１：０盧頓

葉士域治３：２狼隊

曼斯菲２：２彼得堡（十二碼３：１）

維爾港２：１瑟頓聯

沙福特城０：４般尼