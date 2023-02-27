英聯賽盃決賽｜卡利奧斯自我救贖的不完美結局　派膠不再兩救險球

卡利奧斯哭成淚人的一幕，相信利物浦球迷至今依然歷歷在目。這名29歲的德國門將的「自我救贖之戰」，全場錄得8次撲救，縱然在聯賽盃決賽再度留憾，至少他今仗的表現並不失禮。



這張卡利奧斯「喊喊相」，也是利物浦球迷之痛。（Getty Images）

卡利奧斯（Loris Karius）5年前在歐聯決賽的災難性演出，就如夢魘一般伴隨着這名德國門將，即使他離開利物浦後，去到比錫達斯﹑柏林聯﹑或是現時效力的紐卡素，這段不堪的遭遇老是被提起。

世事總是想像不到，紐卡素正選門將尼克普比（Nick Pope）早前領紅停賽，次選門將杜巴夫卡今季曾代表曼聯而無法上陣，3號龍門卡爾達路（Karl Darlow）又被外借，故此卡利奧斯的機會從天而降。

人物誌｜因一次失誤便沉淪5年的門將 卡利奧斯人生有Take Two?

紐卡素3名門將分別無法出戰，卡利奧斯終於取得出場機會。（Getty Images）

「他（卡利奧斯）有狀態並準備好出戰！」 紐卡素領隊艾迪賀維

紐卡素領隊艾迪賀維賽前向卡利奧斯投下信任一票，這名德國門將相隔728日後再度落場把關，亦是首度代表「喜鵲」出戰。不知道是否久疏戰陣，卡利奧斯在熱身時接連甩手，不禁令人擔心他的表現。

因為卡利奧斯過去的往績，每當曼聯有攻勢，也會擔心卡利奧斯會否再度「派膠」，幸好這個擔心是多餘。

卡利奧斯今場錄得8次撲救，包括兩次救出拉舒福特及般奴的黃金機會。（Getty Images）

紐卡素今仗兩個失球，也與卡利奧斯無關，上半場補時階段飛撲救出韋格賀斯的射門。曼聯下半場再有兩次黃金機會，狀態大勇的拉舒福特扣入大位起腳，以及般奴補時的單刀機會，同樣被卡利奧斯封走，全場一共錄得8次成功撲救。

即使卡利奧斯今仗沒有「派膠」，可惜他的「自我救贖之戰」未能圓滿，與當年歐聯決賽的結局一樣，飲恨而回，悔恨的樣子再度出現。

聯賽盃決賽評分︱曼聯防線評價高除了他 卡利奧斯紐卡素中最高分

卡利奧斯再度飲恨，「自我救贖之戰」未能圓滿。（路透社）

卡利奧斯女友暖心支持

卡利奧斯的明星女友Dieltta Leotta，在聯賽盃決賽前，特意向男朋友送上暖心支持，「在這無休止及悲痛的兩年終於過去，你回到熟悉的球場，我現在不是你熟悉的Dieltta。就像狄更斯的《聖誕頌歌》（A Christmas Carol）故事，回看這兩年走過的路。即使兩年來經歷多少個傷心的晚上，回憶揮之不去，但這些也敵不過你對足球的熱誠。」

卡利奧斯的足球生涯，或許到最後沒有完美句號，但可幸的是，身邊有人陪他一起走下去。

英聯賽盃決賽｜坦赫格奪冠證曼聯朝正確方向 跳舞慶祝遭堅尼狙擊

聯賽盃速評｜坦赫格終於唔一樣 領軍三大優點 率曼聯6年首捧盃

英超第26輪直播賽程：