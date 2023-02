英聯賽盃決賽｜馬古尼末段入替捧盃　一個舉動贏盡曼聯球迷歡心

曼聯擊敗紐卡素捧走聯賽盃錦標,頒獎台上除了般奴費南迪斯外,還有正隊長哈利馬古尼,二人共同高舉獎盃,從馬古尼臉上看到滿足的笑顏。馬古尼在捧盃前的一個舉動,更贏盡「曼迷」們的歡心。



當曼聯末段兩球領先時,大局已定,哈利馬古尼(Harry Maguire)入替拉舒福特,原本戴上隊長臂章的般奴費南迪斯,也把臂章交回馬古尼,末段由這名英軍國腳領軍。

慣常球隊捧盃,通常由隊長做代表。早在聯賽盃決賽前夕,有英媒曾透倘若曼聯奪冠的話,隊長馬古尼不會獨自捧盃,而是與副隊長般奴一同高舉獎盃。曼聯捧盃時,正﹑副隊長二人各自手持獎盃的一方,齊齊舉起獎盃。

曼聯兩名隊長齊齊高舉聯賽盃獎盃。(路透社)

馬古尼入替捧盃慘被英媒「抽水」

在頒獎台上的馬古尼,捧盃前更偷偷親吻獎盃,露出燦爛的笑容。曼聯今季主要以華拉尼及利辛度馬天尼斯扼守中路。馬古尼在坦赫格治下,在聯賽僅得5次正選登場,他逐漸淪為大後備。坦帥今仗此舉,特意讓馬古尼捧盃,即使他正選不再,但也力證他在隊中的地位不變。

英國《太陽報》的社交網站更加抵死地「抽水」,上載一張般奴與馬古尼捧盃的截圖,再配上「當你的組員在Group Project中完全邀功」(When your mate takes all the credit for your work in the group project),笑指馬古尼「Freeride」了這個冠軍,可見馬古尼依然是外界及球迷的笑柄。

馬古尼高舉獎盃時,露出燦爛笑容。(Getty Images)

當馬古尼步向捧盃時,先與曼聯行政總裁阿諾特(Richard Arnold)擊掌及擁抱,但當他在班主格拉沙面前走過時,他當對方不存在,在前方「掂行掂過」。

當然,難以單靠這片段判斷馬古尼是有心或無意,但這個舉動已贏得不少「曼迷」的歡心,部分球迷指這是「馬古尼加盟以來做得最好的一件事」,並指球迷們欠馬古尼一個道歉。另一網民則指出,或許馬古尼根本從來沒有見過格拉沙。

