英聯賽盃決賽｜坦赫格奪冠證曼聯朝正確方向　跳舞慶祝遭堅尼狙擊

坦赫格帶領的曼聯，在英格蘭聯賽盃決賽以兩球淨勝紐卡素，贏得上任以來首個主要錦標，坦帥豪言這個冠軍只是開端，錦標陸續有來。

向來嚴肅的坦赫格，看到球隊奪冠也終露笑顏，更與兩名愛徒齊齊跳「開心舞」，但這個慶祝動作卻被名宿堅尼「狙擊」。



曼聯與紐卡素在溫布萊球場爭奪今季聯賽盃的冠軍，紅魔鬼由勞基梳爾開出罰球，卡斯米路入楔頭槌建功，其後拉舒福特近門起腳，省中保治文變烏龍球入網，曼聯上半場中後段6分鐘連下兩城奠勝，打破6年錦標荒，球會史上第6度聯賽盃封王。

聯賽盃速評｜坦赫格終於唔一樣 領軍三大優點 率曼聯6年首捧盃

曼聯兩球淨勝紐卡素，相隔6年再贏冠軍。（Getty Images）

曼聯主帥坦赫格（Erik ten Hag）今仗精心部署，防線密不透風令紐卡素難以找到機會。另一方面，坦帥以往在臨場調動上反應不算快，但今仗卻截然不同，見達洛治被扭過，即換入防守力較佳的雲比沙卡，加上隨後換入沙卡薩及麥湯米尼，增強中場的掃蕩能力，順利保住勝局，捧盃而回，坦赫格居功至偉。

賽前悉心部署，加上臨場調動，盡見坦赫格的功力。（路透社）

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坦赫格：朝正確方向邁進

縱然只是聯賽盃，坦赫格依然認為這個獎盃是十分關鍵，「這個獎盃代表我們朝着正確的方向，當然不代表重建已經成功，球隊要不斷贏得獎盃，而這是第一個。球隊贏得首個錦標後，將累積更多信心，繼續向其他獎盃邁進。」

坦赫格帶同獎盃出席賽後記者會，離開時卻忘了獎盃，在場記者即時提醒他，坦帥先露出無奈表情，其後霸氣地表示：「我可以放（獎盃）喺到，因為下個已經嚟緊！」

坦赫格罕見活潑一面

場上督師不苟言笑的坦赫格，在球隊奪冠也現笑顏，完場後與利辛度馬天尼斯及安東尼兩名阿積士舊部慶祝時，更罕見地活潑擺動身體大跳「開心舞」及相擁。坦帥大騷舞技，他隨後表示原來有段故，「我和利辛度與安東尼，曾經在阿積士時一同以跳舞慶祝奪冠。」

活潑坦赫格難得上線，向來意見多多的曼聯名宿堅尼（Roy Keane）「保持人設」，隨即向坦赫格笑指：「你應該辭職啦！」隨即引來哄堂大笑。坦帥理直氣壯地回應：「唔會！希望我哋有更多機會再跳舞！」

坦赫格與兩名阿積士舊部大跳開心舞。（路透社）

曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）今仗當然是座上客，見證愛隊再度高舉獎盃，隨後「費爵爺」在球員通道等候坦赫格，二人碰面即擊掌及相擁，同時露出和藹又滿足的笑容，兩人更拿着獎盃合照。