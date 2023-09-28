杭州亞運9月28日總結｜港隊添4銀1銅排第7　游泳劍擊單車馬術報喜

杭州亞運2023第5天（9月28日），香港隊增添4銀1銅共5面獎牌。分別為場地單車女子麥迪遜賽銀牌李思穎/楊倩玉、場地單車男子全能賽銀牌梁嘉儒、馬術盛裝舞步個人賽銀牌蕭頴瑩、女子50米自由泳銀牌何詩蓓、女子花劍團體賽銅牌陳諾思、鄭曉為、符妤名和關渝澄。

總結全日，港隊總成績達5金12銀15銅共32面獎牌，於獎牌榜暫列第7位。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

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杭州亞運：楊倩玉（左）與李思穎取得場地單車女子麥迪遜賽銀牌。（葉詩敏攝）

李思穎/楊倩玉今天在場地單車館出戰女子麥迪遜賽決賽，矢志衝金，她們在十二個衝分點中，有六次均以首名衝刺，然而當中有三個衝分點未能取分，分數雙計的關鍵最後一圈，她們只以第二名衝刺，一直領先的日本則衝第一，最終兩人與金牌緣慳一面，港隊連續兩屆以銀牌完成麥迪遜賽。（了解更多：李思穎楊倩玉麥迪遜賽 梁嘉儒全能賽 單車摘兩銀）其後，梁嘉儒亦在男子全能賽為港隊取得一面銀牌。（了解更多：梁嘉儒退役邊緣堅持 以銀牌讓香港人記住他的名字）

【杭州直擊】男花團體：張家朗、楊子加、崔浩然和蔡俊彥。（林靄怡攝）

場地單車方面，今日上演男、女子團體追逐賽銅牌戰及女子競輪賽，其中李思穎、楊倩玉及梁氏姊妹梁寶儀梁穎儀組成的團體追逐組合，在銅牌戰踩出4分28.888秒，力壓4分30.158秒的韓國隊，奪得銅牌。（了解更多：女子團體追逐賽摘銅 「小女車神」李思穎再爭獎牌）男隊則命運迥異，在銅牌戰不敵韓國，與獎牌只差一步。

梁嘉儒賽後回想五年來的付出，感觸滿滿。（葉詩敏攝）

亞運劍擊今日是「尾二」賽日，男子佩劍隊先在團體16強以45：31擊敗泰國，但8強以39：45憾負伊朗，無緣4強。

女子花劍8強，個人賽銅牌得主陳諾思、鄭曉為、符妤名和關渝澄出戰，以45：15輕勝泰國，殺入4強，肯定獲得一面獎牌。他們將於下午1時30分鬥韓國，以25：45不敵，獲得一面銅牌。（了解更多：女花港隊不敵韓國獲銅牌 男重女佩明日壓軸）

+ 2

女子50米自由泳決賽，何詩蓓以24.34秒6奪得銀牌，中國的張雨霏以24.26秒打破大會紀錄奪金。另一港將譚凱琳游出25.55秒，排名第6。（了解更多：何詩蓓50自獲銀牌 即率港隊接力刷新港績）

男子200米蛙泳，麥世霆及趙浩俊雙雙晉級決賽，分別游出2分12.46秒及2分13.03秒，排名第5及第6。

女子4X200米自由泳接力，港隊派出鄭渝、何詩蓓、鄭莉梅及歐鎧淳出戰，雖然何詩蓓由第5追到第3，鄭莉梅更一度上第2，但最終港隊只游「梗頸四」，無緣獎牌。

杭州亞運：何詩蓓出戰女子50自決賽，為港隊再添一銀。（林靄怡攝）

馬術個人盛裝舞步賽，力爭衛冕的蕭頴瑩策騎「馬會驍騰」，取得73.450分，奪得銀牌。她接受訪問時表示：「這是我第五次參與亞運，十分享受和感恩。這是對中國香港馬術美好的一天，過去幾屆亞運我未有機會以團隊形式出戰，很高興與隊友分享今次經歷，對於我意義重大。」

杭州亞運：蕭頴瑩策騎「馬會驍騰」出戰馬術個人盛裝舞步賽摘銀。

獎牌榜中韓日穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊總數已增至90金51銀26銅共167面獎牌在榜首領放。韓國以24金23銀39銅總數共86面獎牌列第二位，日本則取得18金30銀30銅排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲32面獎牌）

5金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳 金

七人欖球 香港隊 男子組 金

12銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳 銀

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X 銀

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀

劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀

單車 李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀

單車 梁嘉儒 男子全能賽 銀

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銀

15銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人 銅

劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅

劍擊 陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名 女子花劍團體 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚海琳 女子4X100米自由泳接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅

七人欖球 香港隊 女子組 銅

馬術 陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽 銅

帆船 Akira Sakai、Russell Aylsworth 男子49人級 銅

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅

單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅

