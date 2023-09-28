杭州亞運游泳戰報｜何詩蓓50自獲銀牌　即率港隊接力刷新港績

山廿竹杭州亞運游泳賽事，香港隊周四（28日）繼續出戰多項個人及接力賽事，已奪得兩金兩銅的何詩蓓也會出戰50米自由泳，本文會為大家持續更新戰況。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

9月28日

【21：23】女子4X200米自由泳接力決賽，港隊早上以何南慧、鄭渝、吳麗華和莫思騏出戰，第3名晉身決賽後，晚上「變陣」，只保留鄭渝在陣，另外第二至四棒由何詩蓓、鄭莉梅和歐鎧淳順序上陣，鄭渝第一棒完成時排第5，何詩蓓第二棒完成時追上第3名，鄭莉梅接棒後更一度超越日本升上第2，但她交棒時又跌落第4名，歐鎧淳游最後一棒，最終港隊游出8分02.42秒，獲第4名，雖無獎牌，仍打破2014年仁川亞運時所造出的香港紀錄（舊紀錄8分04.55秒）。

杭州亞運：女子4X200米接力賽。（林靄怡攝）

【20：59】男子4X100米自由泳接力決賽，港隊由卓銘浩、何甄陶、劉平治和伍棹然出賽，第一棒列第8名，何甄陶接棒後游出全隊最快分段49.22秒追上第5，劉平治保住排名，最後一棒的伍棹然以第5名觸池，港隊游出3分21.26秒，距2009年創下的香港紀錄僅差0.04秒。

杭州亞運：港隊出戰男子4X200米接力賽。（林靄怡攝）

【19：56】女子200米蛙泳決賽，港將常鈺涓在第8線出賽，以2分33.23秒排第8名，中國泳手葉詩雯封后。

緊接的男子200米蛙泳決賽，港隊有第1線的趙浩俊和第5線的世青金牌得主麥世霆，與麥世霆相鄰的是中國名將、應屆世錦賽4金得主覃海洋。麥世霆最後游出2分12.46秒排名第5、趙浩俊則2分13.03秒列第6，金牌由覃海洋以破亞運紀錄的2分07.03秒奪得。

杭州亞運：麥世霆以第2名打入男子200米蛙泳決賽，最終第6名完成，顯得頗為失望。（林靄怡攝）

【19：34】晚上第一場賽事是女子50米自由泳決賽，何詩蓓身在第5線、中國代表張雨霏在第4線，她在初賽已游出亞運紀錄，兩人都是金牌熱門，而談凱琳則身在第1線。最後何詩蓓游出24.34秒，以0.08秒之差不敵張雨霏，獲得銀牌，成為個人今屆第5面獎牌，同時刷新自己保持的24.44秒香港紀錄。金牌由再創亞運紀錄的張雨霏以24.26秒獲得，譚凱琳游出25.55秒，第6名完賽。

【11：56】男子100米自由泳接力，港隊由卓銘浩、何甄陶、劉平治和伍棹然出賽，4人合力游出3分23.35秒，第8名進入決賽；女子4X200米自由泳接力，港隊由何南慧、鄭渝、吳麗華和莫思騏游出8分18.94秒，列小組第二名，總排名第3入決賽。

【10：55】男子200米蛙泳初賽，港將麥世霆及香港紀錄保持者趙浩俊一同在第一組上陣，麥世霆游出2分12.4秒排小組第1，總排名第2入決賽；趙浩俊2分13.57秒排第3位，總排名第7入決賽。

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【10：44】女子200米蛙泳初賽，港將常鈺娟游2分33.32秒，總排名第8晉身決賽；男子50米蝶泳，港將伍棹然在第4組游24.5秒排小組第5、何甄陶則游出24.06秒排第5組的第5位，兩人都未能晉身決賽。

【9：59】早上第一個項目為女子50米自由泳初賽，何詩蓓在第二組出賽，游出24.94秒，排小組第一。譚凱琳在第三組游25.61秒，小組第二。何詩蓓以總成績次名晉級，首名為中國泳手張雨霏，譚凱琳則第7名晉決賽。決賽會在晚上7：30展開。

日本泳手池江璃花子則以25.68秒排第10，無緣決賽。

今屆亞運游泳港隊戰績（截止9月27日）：

女子100米自由泳金牌：何詩蓓

女子200米自由泳金牌：何詩蓓

男子50米自由泳銅牌：何甄陶

女子4X100米自由泳銅牌

女子50米蛙泳銅牌：何詩蓓