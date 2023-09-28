杭州亞運．劍擊戰報｜女花港隊不敵韓國獲銅牌　男重女佩明日壓軸

杭州亞運劍擊團體賽周四（28日），上演男子佩劍及女子花劍團體賽，香港隊繼續爭取延續今屆每個比賽日都有牌落袋的走勢。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單

杭州亞運港隊最新戰報

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

男子佩劍團體賽參賽名單：何思朗、陳樂熹、羅浩天、周頌羲

女子重劍團體賽參賽名單：鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄

【14：25】女子花劍隊奪團體賽銅牌

女花團體賽4強，世界排名第13的香港對世界排名第10的韓國隊，港隊由關渝澄打頭陣鬥蔡松吾，0：5不敵對手，接手的鄭曉為打得主動，對洪曉珍打出一節7：2替港隊追平7：7，惟符妤名對洪世娜輸1：4，第一輪交手後，港隊落後8：11。

關渝澄再遭對方以4：1壓制，到符妤名上道、她遭對手連取3分，在大分落後至9：19時她突然坐倒地上，狀甚痛苦，之後她重新站起，但示意左邊大腿近臀部處不適，在醫護人員以噴霧為她止痛後，她繼續作賽，雙方都未再得分下，鄭曉為再落場，港將極力追分下，遭洪世娜以11：4將大分拉開到30：13。

符妤名在第7場上陣稍稍收窄差距，單場對洪曉珍5：2，大分仍是差距超過10分的32：18；關渝澄和守尾門的鄭曉為也未能追回莫大差距，最終港隊25：45落敗，獲得一面銅牌，成為香港花劍隊的第8面獎牌。

今屆亞運劍擊賽明天（29日）煞科，會上演男子重劍及女子佩劍團體賽，港隊亦會出賽。

【12：44】女子花劍隊晉4強鎖定獎牌

由於女子花劍團體賽得8隊參賽，作為2號種子的港隊首場已是8強對泰國，由鄭曉為、關渝澄和符妤名正選出戰，個人賽銅牌得主陳諾思先列後備。鄭曉為第一場以5：0輕取對手，關渝澄和符妤名再接連拉開分差，完成第一輪交手後港隊已以15：4遙遙領先，第二輪結束後再領先到30：12。

陳諾思在第7場後備上陣，個人以5：1擊敗對手，將分差拉開至35：13，符妤名又打出一場5：0，鄭曉為最終為港隊鎖定45：15大勝，將會在下午1：30的4強賽與韓國隊爭入金牌戰。韓國隊在8強以45：10大炒對手澳門，表現勇銳。

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【10：32】男子佩劍隊8強出局

港隊面對勁旅伊朗，首場羅浩天上陣時落後3：5，直到他在第二輪交手再次上陣，單場打出8：3令港隊在大分反超20：18，之後陳樂熹和何思朗再接手拉開比分到30：25，惟到陳樂熹再上陣時遭對手連環搶分，單場4：10落敗、港隊亦遭伊朗反超34：35，最終羅浩天和何思朗也未能再力挽狂瀾，港隊終以39：45不敵伊朗，8強止步。

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【09：32】男子佩劍隊晉身8強

早上先上演男子佩劍團體賽，香港隊由何思朗、陳樂熹及羅浩天正選上陣，何思朗首場即5：1領先，之後陳樂熹和羅浩天兩棒都保住優勢到15：10。何思朗成為今仗港隊主要的搶分點，在陳樂熹打出一節5：3後，他在第5場以5：1再拉開分差到11分，大分領先25：14，其後即使港隊比分遭稍稍追近，羅浩天和何思朗最後仍順利完成勝仗，港隊以45：31擊敗對手，進入8強，將會10時鬥伊朗爭入4強。

今屆亞運劍擊港隊戰績（截止9月27日）：

男子花劍：個人賽金牌（張家朗）、個人賽銅牌（蔡俊彥）、團體賽銅牌

女子重劍：個人賽銅牌（江旻憓）、團體賽銀牌

女子花劍：個人賽銅牌（陳諾思）

男子重劍：個人賽銅牌（何瑋桁）