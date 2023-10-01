英超｜曼聯主場又輸波坦赫格理解球迷噓聲　不滿球員進攻決定差

曼聯在英超主場以0：1不敵水晶宮，創球會史上的最差英超開季成績。曼聯領隊坦赫格理解球迷的噓聲，他認為球隊在進攻三分一區域做得不夠好，未能將控球優勢轉化為入球。



「我理解（噓聲）。」坦赫格說：「當我們對水晶宮，無論是主場還是作客，都應該要贏。」

曼聯領隊坦赫格。（Getty Images）

今季踢了7場聯賽僅得9分，得失球為-4，創下曼聯在英超史上的最差開季。上次曼聯在頂級聯賽開季踢得那麼差，已經是89/90球季。

曼聯今季3勝4負，現以9分排第10名，落後榜首曼城9分。不計上周中的聯賽盃，曼聯在英超主場兩連敗。

「恕我直言，我知道每場比賽都難踢，你必須發揮出最佳水平。我明白球迷期待的是一場勝仗，但我們沒有贏到，我們輸了。」

「當然，我都有憂慮，我們需要踢得更穩定。我們要取得連勝，比現在踢得更好。」

「我不能怪責球員，他們已經竭盡所能。」他說：「不過，在球場兩端的禁區，我們踢得不夠好。」

坦赫格認為球隊在進攻三分一區域的決斷很差。（Getty Images）

在傷兵滿營下，曼聯已經沒有左閘可用，今仗沿用上周中聯賽盃贏水晶宮的部署，由防中岩拉伯特客串左閘。今場岩拉伯特踢得辛苦，面對佐敦阿休都有點吃力。拉舒福特、般奴費南迪斯及凱倫幾位前場主力復任正選。

曼聯今場佔77%控球，射門多達19次，但只有4次中目標，至於水晶宮則8射2中。

岩拉伯特繼續踢左閘，今仗比較狼狽。（Getty Images）

坦赫格表示失利的原因很簡單，他說：「我們全場只有3次失球機會，3次都是死球。對方的入球來自罰球。你要多一點控制，沒有必要在那個位置犯規。跟住皮球入到禁區，防守不好。」

25分鐘，水晶宮右路罰球，伊比爾治伊斯斬入禁區，在中路有人頂到，落到後點，佐基姆安達臣第一時間球不着地抽射入網。水晶宮靠這個入球，作客擊敗曼聯，全取3分。

曼聯前鋒凱倫。（Getty Images）

坦赫格認為曼聯在進攻三分一區域的決定很差。他說：「我們未能威脅他們的龍門，例如額外傳球、威脅傳球、射門。在這部分，我們做得不夠好，未有發揮最佳水平。」

「我們有很多次都接近，之後你要保持冷靜及集中，還要敏銳，爭取入球，我們有能力入波的。」

「我覺得每次情況都不同。有時候，我們需要更冷靜，有時要更精準，有時就要更直接。或者下一次，要額外再傳球。如我所說，關鍵在於球員的判斷力、質素及技術。」

拉舒福特今場踢左翼，有兩次不中目標的埋門。（Getty Images）

球評人：曼聯進攻冇章法

英國《天空體育》足球專家、前英超名將麥臣（Paul Merson）認為，曼聯在進攻三分一區域的走位配合太死板，「當你看曼聯，就像看彈指足球（Subbuteo）。你鳴笛開波，人人的位置跟一開始一樣。沒有任何走位。」

麥臣還批評曼聯進攻欠章法，他補充：「當你曼聯踢波，你看不到有任何章法。你見到利物浦、阿仙奴、熱刺及曼城都有章法，有人走位入去，就有走出來，但在曼聯，只見他們分邊，希望拉舒福特做到一些東西。如果他做到，就可能入到波。」

曼聯中場美臣蒙特。（Getty Images）

他覺得曼聯進攻太慢，令對方有充足時間佈防，難以組織到很多具威脅的埋門。麥臣寫：「凱倫在前線得自己一個，他不知翼鋒會不會傳中，他太難踢了，得不到很多支援。美臣蒙特、卡斯米路及般奴費南迪斯都不知做什麼，他們都不知怎樣踢、在哪裏踢！」

麥臣還寫：「我覺得蒙特及般奴看來有點迷失，不知應該要去什麼地方。曼聯主導球賽，周圍傳球，他們向水晶宮施壓，但森莊士東（水晶宮門將）不用作出太多撲救。」