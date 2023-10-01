杭州亞運10月1總結｜港隊添1金2銅列第8　高球許龍一封王團體季軍

杭州亞運2023第8天（10月1日），香港隊增添1金2銅。高爾夫球的許龍一奪得今屆第六金，他同時與隊友黑純一、張雄熙及許城鋒摘下男子團體銅牌。另外由林嘉欣、馮家俊、黃學謙及陳振杰組成的香港隊，今日亦殺入象棋混合團體賽的銅牌戰，雙方需激戰至加賽，最終港隊以2：0擊敗中華台北，為港隊增添一面銅牌，更是香港史上首面亞運棋藝項目獎牌。

晚上，香港足球隊掀起高潮，在8強以1：0戰勝伊朗，歷史性殺入4強。暫時獎牌數字，港隊共奪6金15銀20銅，共41面獎牌，距離上屆8金18銀20銅共46面的總獎牌數，只剩5面。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

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許龍一為香港創出歷史，在男子個人賽擊敗擊國勁敵，奪得金牌，是港隊今屆第六金。他同時與隊加黑純一 、許城鋒及張雄熙摘下團體銅牌。亞運高爾夫球賽共有4日賽事，經過首三個賽日後，許龍一以低24桿的192桿排首位，到周日的煞科戰，許龍一的第1洞便打出小鳥，惟在第6洞的柏忌，讓後上之勢凌厲的韓國球手張裕彬一度追至只餘一桿，他在首五洞打出了3隻小鳥；不過許龍一緊接在第7及第8洞都打出小鳥，重新將分差拉開至3分。

到第10洞，許龍一打出平標準桿的5桿，然而張裕彬再獲小鳥，再一次追近至兩桿。意外的是，張裕彬在第11和13洞都打出柏忌，排名跌出三甲；而另一韓將任成宰則迎頭趕上，在10、12和14洞都獲小鳥之下，以低25桿暫排第二位，許龍一在第14洞後保持低27桿續排第一。任成宰在17洞打出小鳥追近，許龍一則平標準桿，領先差距在最後一洞前只餘一桿。

最後的第18洞，任成宰以標準桿完成，意味許龍一只要打到標準桿便能獲金牌，最終他順利完成，以總成績低27桿的261分奪金，成為港隊今屆第6面金牌。任成宰262分獲銀牌，中華台北的洪健堯以264分獲銅牌。（了解更多：22歲許龍一奪金 再領港隊獲團體銅牌創歷史）

男子團體賽方面，港隊與泰國隊的爭持非常激烈，多次互換位置，在計算4位球手許龍一、黑純一、張雄熙和伍城鋒的總成績下，以低50桿排第三，獲得銅牌；而韓國則獲金牌、泰國銀牌。

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香港隊在亞運會高爾夫球項目從未獲得過獎牌，今次許龍一奪金、並在男子團體賽獲銅牌，一口氣創造了兩項香港高球歷史；加上許龍一今年3月成為香港首位亞洲巡迴賽冠軍，意味這位年僅22歲的港將，短短7個月便譜寫了三項紀錄。（了解更多：許龍一的神奇2023年 22歲新星希望香港高球被看見）

【杭州直擊】香港田徑隊僅派出一名女將出戰200米賽事，17歲短跑新星李紫桃今早初賽亮相。（林靄怡攝）

女子200米預賽第一組，大會鏡頭轉向第8線的李紫桃，螢幕上的她一貫靦腆地微笑，「沒想過會影我，可能是鏡頭剛好掃過，主要影中國、高水平選手，有一刻讓我在鏡頭出現，好驚喜」。24.89秒，與其U20青年紀錄相差0.62秒，初戰亞運的她稍放下了青年賽事的獎牌壓力，盡情享受大賽氣氛和舞台。（了解更多：17歲李紫桃200米失利 初戰亞運盡情享受：不真實）

【杭州直擊】首登亞運舞台的她終以24.89秒列小組第5。（林靄怡攝）

杭州亞運：男足8強戰，香港隊出戰伊朗。（袁志浩攝）

杭州亞運男足8強賽事，香港隊在硬撼伊朗，憑藉潘沛軒下半場開賽入波，港隊成功淘汰伊朗殺入4強，創出史上最佳戰績。港足挺進4強，對手會是同一時間挫敗朝鮮的日本。（了解更多：港足殺入4強創史上最佳成績 潘沛軒射破伊朗大門）

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杭州亞運：男足8強戰，香港隊潘沛軒先開紀錄。（袁志浩攝）

獎牌榜中韓日穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊增至132金72銀39銅共243面獎牌在榜首領放。韓國則以30金35銀60銅總數共125面獎牌，反壓日本重返第二位，日本則取得29金41銀42銅共112面獎牌排跌落第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲41面獎牌）

6金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳 金

七人欖球 香港隊 男子組 金

高爾夫球 許龍一 男子個人賽 金

15銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳 銀

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X 銀

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀

劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀

單車 李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀

單車 梁嘉儒 男子全能賽 銀

單車 李思穎 女子全能賽 銀

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銀

壁球 陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒 女子團體 銀

電競 陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林 《夢三國2》 銀

19銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人 銅

劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅

劍擊 陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名 女子花劍團體 銅

劍擊 何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯 男子重劍團體 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳 女子4X100米自由泳接力 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐 女子4X100米混合接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅

七人欖球 香港隊 女子組 銅

馬術 陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽 銅

帆船 Akira Sakai、Russell Aylsworth 男子49人級 銅

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅

單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅

壁球 梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙 男子團體賽 銅

高爾夫球 許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒 男子團體賽 銅

象棋 林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰 混合團體賽 銅

