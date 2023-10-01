杭州亞運直擊｜17歲李紫桃200米失利　初戰亞運盡情享受：不真實

女子200米預賽第一組，大會鏡頭轉向第8線的李紫桃，螢幕上的她一貫靦腆地微笑，「沒想過會影我，可能是鏡頭剛好掃過，主要影中國、高水平選手，有一刻讓我在鏡頭出現，好驚喜」。

24.89秒，與其U20青年紀錄相差0.62秒，初戰亞運的她稍放下了青年賽事的獎牌壓力，盡情享受大賽氣氛和舞台。

01體育記者葉詩敏、林靄怡 杭州直擊



香港田徑隊僅派出一名女將出戰200米賽事，17歲短跑新星李紫桃今早（1日）在初賽亮相，首登亞運舞台的她終以24.89秒列小組第5，未能以前二躋身決賽。「時間真係唔靚」，與她的最佳時間兼青年紀錄相差0.62秒，她坦言備戰亞運不順：「上星期病了一場，病之前又弄傷膝頭，兩星期都不太能練習，所以這個時間已滿意，真的已盡全力了，希望有下次亞運機會可備戰得更好」。

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【杭州直擊】香港田徑隊僅派出一名女將出戰200米賽事，17歲短跑新星李紫桃今早初賽亮相。（林靄怡攝）

【杭州直擊】首登亞運舞台的她終以24.89秒列小組第5。（林靄怡攝）

曾出戰亞洲青少年田徑錦標賽、東亞青年運動會等賽事，大型運動會卻是第一次，她今天被可容納8萬人的「大蓮花」（杭州奧體中心體育場）震撼了，雖然早上場館僅近5成滿，氣氛仍然熾熱。「好鍾意個氣氛，第一次去大型比賽，沒看過那麼大的運動場，不知原來運動場可以塞那麼多人」，她興奮分享道。

「這個氣氛令我很想跑步，平時比賽會有點『扭擰』，但今次是好榮幸，雖然時間跑得不好，但企得上去就已經榮幸。」能在這個進行開、閉幕禮的場館比賽，她直言「不真實」，「日前觀賽已經『嘩』出來，個畫面好刺激，直到昨晚才意識真的到自己落去，好不真實」。

【杭州直擊】首踏亞運場被「小蓮花」震撼了。（林靄怡攝）

【杭州直擊】雖然時間不太理想，但李紫桃仍相當享受過程。（林靄怡攝）

首踏亞運舞台，加上備戰出狀況，阿桃沒有逼得自己太緊，「與青年賽很不同，來到亞運是汲取比賽經驗，跑好自己時間，不似在青年組別以名次和獎牌優先」。

「有一個地方（賽事），可以真的享受比賽」，下一屆亞運，相信能再看到阿桃綻放滿足的笑容。

男子組方面，陳俊浩與石錦程在200米預賽分途出擊，前者跑出22.12秒列小組第6，另一組的石錦程在年初拉傷後影響訓練，未能以最佳體能和狀態應戰，以21.99排第7，二人無緣晉級。同日的110米跨欄預賽，李嘉耀和梅政揚分別以14.20秒和14.04秒完成，未能躋身決賽。