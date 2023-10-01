杭州亞運直擊｜港足殺入4強創史上最佳成績　潘沛軒射破伊朗大門

杭州亞運男足8強賽事，香港隊在周日（1日）晚上7時半硬撼伊朗，憑藉潘沛軒下半場開賽入波，港隊成功淘汰伊朗殺入4強，創出史上最佳戰績。

港足挺進4強，對手會是同一時間挫敗朝鮮的日本。

01體育記者 袁志浩 杭州直擊



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杭州亞運：男足8強戰，香港隊潘沛軒入球後與隊友與隊友慶祝。（袁志浩攝）

港足今晚將在上城體育中心體育場出戰，全場有10198名球迷入場助威。現場播放歌單別出心裁，播出了近年港足主場賽事經常播放的周國賢名曲《黃金入球》。

伊朗甫開賽即控制戰局，不斷向港隊陣地進攻，但戰至6分鐘港隊孫銘謙禁區外施冷戰被對方門將撲出底線。之後伊朗開始施加壓力，惟首20分鐘港隊防線未有失誤，成功頂住對方進攻，門將謝家榮亦多番成功撲救。戰至30分鐘，港隊幾乎全隊堅守，眾將精神集中，雖然伊朗不斷以兩邊傳中高波及地波輪流進襲，但港隊仍能守住不失。

杭州亞運：男足8強戰，香港隊出戰伊朗。（袁志浩攝）

41分鐘，港隊站穩陣腳後左路再向伊朗進擊，其中孫銘謙創造出機會不過未能命中。45分鐘港隊再左路進襲，安永佳突破防守後傳中被對方守衛解圍。角球開出對方門將接實，港隊半場與伊朗打成0：0。

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下半場開賽1分鐘，港隊突擊皮球傳至右路，安永佳頭槌傳中，潘沛軒右腳射入1：0。換邊後15分鐘，港隊以林樂勤入替黃皓雋。

杭州亞運：男足8強戰，香港隊潘沛軒先開紀錄。（袁志浩攝）

72分鐘，伊朗右路開出罰球，對方頭槌攻門被謝家榮擋出，門前一輪混戰後港隊解圍，球證判伊朗越位。其後伊朗不斷進攻，港隊防線力保不失，謝家榮多次救出險球。

杭州亞運：男足8強戰，香港隊勇挫伊朗，其中門將謝家榮屢救險球，是球隊晉級功臣。（袁志浩攝）

香港與伊朗世界排名相差超過120位，歷來在不同層面的國際賽事碰頭8次均全敗，雙方最近一次對碰是今年9月初U23亞洲盃外圍賽，最終香港於中立場以0：3落敗。不過，陣中超齡球員、上仗對巴勒斯坦一錘定音的安永佳，兩年前在2022世界盃外圍賽曾替大港腳上陣時曾攻入伊朗一球，結果今仗更憑一記助攻建奇功。

港隊出場陣容



門將：19. 謝家榮

後衛：3. 阿歷斯祖、4. 李毅凱、22. 曾以行、10. 孫銘謙

中場：6. 胡晉銘、14. 余在言、8. 黃皓雋、17. 張憙延

前鋒：9. 安永佳、11. 潘沛軒



後備：1. 伍瑋謙、18. 龐焯熙、2. 陳凱柏、5. 葉卓文、7. 林樂勤、12. 周子謙、15. 劉家喬、16. 林衍廷、20. 趙聡悟、21. 鄭進泓

停賽：13. 簡嘉亨



港足上仗勇挫巴勒斯坦躋身8強，已追平男足參加亞運的史上最佳紀錄，以往港足只曾在1958年打入過8強；同時亦自2002年亞運改制，由兩圈分組賽改至僅一輪分組賽及只容許以U23應戰後的最佳成績。

自2002年改制要以U23出戰後，港隊首次晉身亞運男足8強，若計以往全部以「香港」名義參賽紀錄，對上一次殺入亞運最後8強，要數到1958年的第三屆亞運。當屆香港隊半準決賽不敵印度止步，同屆另一支由不少香港球員組成的「中華民國」（現中華台北）則最終奪冠。

較早前的分組賽階段，香港因兩支同組對手退賽，整項賽事未展開前已肯定連續四屆晉級16強，但賽程上仍需跟勁旅烏茲別克交手兩次，結果港隊分別以0：1及1：2不敵烏茲別克，僅以次名晉級16強。