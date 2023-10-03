曼聯賣盤｜拉傑夫改變計劃願做小股東　格拉沙家族保留控制權

就曼聯賣盤進展，英國《BBC》最新報道，英國首富拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）打算改變計劃，只收購曼聯少部分股權，讓格拉沙家族繼續控制曼聯。

據英國《天空體育》了解，拉傑夫或提議收購曼聯25%股權；若根據格拉沙家族對曼聯60億鎊的估值，拉傑夫可能需要花15億鎊達成收購。



英媒稱拉夫傑打算改為收購曼聯少部分股權。（Getty Images）

目前擁有曼聯大部分股權的格拉沙家族在去年11月宣布，計劃出售英超球會曼聯，轟動市場，但最後只收到兩份實質報價，分別是拉傑夫的英力士集團，以及由Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani為首的卡塔爾財團。卡塔爾財團一直強調要全面收購曼聯，而拉傑夫則希望要過半股權，成為話事的大股東。

兩者對曼聯的估值皆約50億鎊，離格拉沙家族對曼聯的估值60億鎊仍有一段距離。近幾個月，曼聯賣盤成為僵局，未有新進展。直至英媒最新報道，拉傑夫打算改變部署，希望收購小部分曼聯股權，讓格拉沙家族保留控制權。

《天空體育》報道，周一晚收到消息，在拉夫傑的最新計劃中，他希望大概收購曼聯25%股權。若以格拉沙家族對曼聯估值60億鎊計，拉夫傑可能要花15億鎊達成收購。若果格拉沙同意這項計劃，他們會繼續控制曼聯。