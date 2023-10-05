杭州亞運直擊｜鄭子文亞運告別作　相隨9年闖銅牌戰失牌仍無憾

杭州亞運男子個人形銅牌戰，當裁判舉起右手判定勝出一方，站在左方的鄭子文，終告別他最後一場的個人形舞台。

觀眾席上的太太和隊友為他報以掌聲，這是特別的一刻，第四屆出戰亞運會的鄭子文終於完成最後一次亞運，甚至最後一場個人賽。

01體育記者 葉詩敏 杭州直擊



第四屆出戰亞運會的鄭子文，相隔9年再打入銅牌戰，終不敵上屆亞運銅牌的韓國代表朴喜俊，再一次與獎牌擦身而過。「晉級每一場鞠躬，都有最後一場的感覺，打到上獎牌賽是非常開心，獎牌賽已經盡了力，發揮到又無失誤，為自己同所有人表演了套拳」，他沒多大失望，「個人項目競爭好大，韓國對手打過奧運很強，老對手有贏有輸，恭喜他取到獎牌，自己打得不錯，都無憾了」。

鄭子文。（林靄怡攝）

自15歲加入港隊，經歷過接受與傷患共存、無數次獎牌落空的失落、錯失東京奧運資格的沮喪，原已計劃退役的他，決定再相信一次，相信只要不放棄，堅持目標，就會走得更遠。他坦言打過4屆亞運，仁川的表現最滿意，「舊制都打到入四強但差少少，新制計分制是難的，以前針對對手比策略，現在是集中自己表現，盡量做到極致」。

鄭子文。（林靄怡攝）

問到退役打算，他坦言：「個人的話，我相信是最後一場，星期日還有隊際形比賽，好大機會（奪牌）的」。這一屆，他與太太、空手道運動員曾綺婷一起出戰亞運，添上意義，「很特別的是，與太太一起去亞運，可以兩公婆作戰到最後一秒」。