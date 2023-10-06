杭州亞運直擊｜港隊馬術障礙賽無緣獎牌　一銀一銅完成今屆賽事

馬術3名馬術港將賴楨敏、林立信及黎嘉怡今（6日）出戰杭州亞運場地障礙個人賽決賽，惜未能再為港隊增添獎牌，馬術港隊以1銀1銅結束今屆亞運。

01體育記者趙子晉 杭州直擊



港隊「三朝元老」林立信的馬匹在亞運前受傷，臨時夥拍Lopez One參賽，縱然在資格賽曾經拒跳及超時，但每個參賽地區有3個決賽名額，令他順利與兩名隊友一同躋身今日（6日）的杭州亞運場地障礙個人賽決賽，力爭為港隊再添獎牌。

林立信的馬匹拍檔Lopez One在9號欄前拒跳，最終林立信獲第25名。（趙子晉攝）

林立信與賴楨敏在首輪同樣被罰4分，而黎嘉怡則被罰8分，因為每個地區最多只得兩名選手晉身次輪，故黎則無緣晉級。

林立信與Lopez One率先登場，但Lopez One在9號欄前拒跳，以92.93秒完成賽事，最終被罰25分，最終獲第23名。林立信直言對今屆成績感失望，但對他的拍檔Lopez One臨時上陣也非易事，在今屆也有不少得着。

賴楨敏決賽次輪被罰8分，最終得第15名。（趙子晉攝）

緊接登場的賴楨敏與馬匹I’m Special，表現較為穩定，過程中絆倒兩個欄，被罰8分，最終以第15名完賽，兩名港將雙雙無緣獎牌。5名騎手在次輪同樣0罰分，需要進入附加賽分勝負，最終沙特阿拉伯選手力壓兩名阿聯酋選手奪金。

黎嘉怡首輪得分不及兩名隊友，無緣晉級。（趙子晉攝）

賴楨敏直言決賽水平及難度都較高，同時對賽果不感失望，「決賽賽場的難度不低，加上欄杆高度較高，不容易以完美的0分完成，我與I’m Special合作了3個月左右，即使未能衝擊獎牌，但都不會太失望，希望未來有機會繼續與牠合作。」

第4度參戰亞運的賴楨敏，對今屆的表現感滿意，「馬術從來都不只是運動員的準備，除了自己保持狀態外，還要靠幕後團隊的支援，訓練馬匹，所以都滿意今屆亞運的表現。」賴楨敏將以今年的亞錦賽作目標，並希望在2028年打入洛杉磯奧運。