杭州亞運2023｜香港馬術名單 派歷屆最大陣容 蕭頴瑩力爭衛冕
撰文：張倩儀
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馬術，香港獎牌希望的項目之一。今屆港隊派出11對人馬組合，為歷屆最大陣容，除了有去屆雅加達亞運盛裝舞步項目奪金，創下香港歷史的港將蕭頴瑩（Jacqueline）力爭衛冕外，還有亞洲錦標賽三項個人賽銀牌林立信等，爭取佳績。
盛裝舞步賽：蕭頴瑩、陳萃彥、何苑欣
三項賽：何苑欣、凌慇、蘇昱軒、林立信、（後備）吳蓓華
場地障礙賽：林立信、賴楨敏、黎嘉怡、馬琳
比賽日期：9月26日至10月2日
馬術港隊自2006年起參加多哈亞運的盛裝舞步團體賽後，多次於亞運取得佳績，包括在2010年廣州亞運會，鄭文傑、賴楨敏、林立信及林子心於場地障礙賽團體賽贏得首面馬術亞運銅牌。
2014年仁川亞運，何誕華、吳蓓華及何苑欣奪得三項賽團體賽銅牌。隨後2018 年的雅加達亞運個人項目有所突破，憑蕭頴瑩於盛裝舞步個人賽的亮眼表現，贏得首面金牌。
今屆，林立信及蕭穎瑩兩位獎牌希望，將會再次競逐錦標。此外，港隊更破天荒組成團隊出戰所有馬術項目，包括盛裝舞步賽、場地障礙賽及三項賽，現是正於歐洲訓練為亞運作最後準備。
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