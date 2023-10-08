杭州亞運會閉幕︱虛擬花園派對送別 黃學謙任香港代表團持旗手
撰文：吳慕兒
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2023杭州亞運10月8日晚上閉幕，一如開幕禮，今次亞運閉幕儀式再度加入大量高科技元素，在俗稱「大蓮花」的杭州奧體中心體育場內營造一個虛擬花園送別運動員，
而負責點燃聖火的巨型數碼火炬手亦將再登場。
香港代表團由中國象棋選手黃學謙擔任持旗手，率領港隊進場。
01體育記者葉詩敏、趙子晉 杭州直擊
21:05 下屆主辦城市名古屋文藝表演
21:00 升日本國旗、奏日本國歌
20:57 今屆亞運主辦城市杭州與下屆主辦城市名古屋舉行交接儀式
20:50 亞奧理事會代理主席辛格致辭及宣布亞運閉幕
20:46 杭州第19屆亞運會組委會主席、中國奧委會主席高志丹致辭
20:40 播放短片：《亞運感動瞬間》
20:39 表演節目：《荷桂共生輝》
20:36 播放短片：《亞運精彩瞬間》
【香港代表團進場情況】
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20:15 各地運動員及持旗手進場。香港隊持旗手為中國象棋選手黃學謙。
20：00 亞運閉幕禮開始，現場播放短片《亞運聚歡潮》，繼而進行表演節目：《璀璨共此時》。
閉幕禮程序如下：
1. 中國國務院總理李強及亞奧理事會代理主席進場；
2. 升國旗、奏國歌環節；
3. 播放短片：《亞運聚歡潮》；
4. 表演節目：《璀璨共此時》；
5. 代表隊旗幟、運動員進場；
6. 播放短片：《亞運精彩瞬間》；
7. 表演節目：《荷桂共生輝》；
8. 播放短片：《亞運感動瞬間》；
9. 杭州第19屆亞運會組委會主席、中國奧委會主席致辭；
10. 亞奧理事會代理主席致辭及宣布亞運閉幕；
11. 降亞奧理事會會旗、奏會歌；
12. 交接儀式；
13. 升日本國旗、奏日本國歌；
14. 下屆主辦城市文藝表演；
15. 播放短片：《最憶是杭州》
【重溫：開幕禮前，場館外圍市況】
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