杭州亞運會閉幕︱虛擬花園派對送別　黃學謙任香港代表團持旗手

2023杭州亞運10月8日晚上閉幕，一如開幕禮，今次亞運閉幕儀式再度加入大量高科技元素，在俗稱「大蓮花」的杭州奧體中心體育場內營造一個虛擬花園送別運動員，

而負責點燃聖火的巨型數碼火炬手亦將再登場。

香港代表團由中國象棋選手黃學謙擔任持旗手，率領港隊進場。

01體育記者葉詩敏、趙子晉 杭州直擊



杭州亞運專頁 追蹤港隊 緊貼熱話（按此進入）

杭州亞運閉幕。（葉詩敏攝）

21:05 下屆主辦城市名古屋文藝表演

21:00 升日本國旗、奏日本國歌

20:57 今屆亞運主辦城市杭州與下屆主辦城市名古屋舉行交接儀式

20:50 亞奧理事會代理主席辛格致辭及宣布亞運閉幕

20:46 杭州第19屆亞運會組委會主席、中國奧委會主席高志丹致辭

20:40 播放短片：《亞運感動瞬間》

20:39 表演節目：《荷桂共生輝》

20:36 播放短片：《亞運精彩瞬間》

【香港代表團進場情況】

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20:15 各地運動員及持旗手進場。香港隊持旗手為中國象棋選手黃學謙。

杭州亞運會閉幕禮現場。（新華社）

20：00 亞運閉幕禮開始，現場播放短片《亞運聚歡潮》，繼而進行表演節目：《璀璨共此時》。

杭州亞運會閉幕禮。（新華社）

閉幕禮程序如下：

1. 中國國務院總理李強及亞奧理事會代理主席進場；

2. 升國旗、奏國歌環節；

3. 播放短片：《亞運聚歡潮》；

4. 表演節目：《璀璨共此時》；

5. 代表隊旗幟、運動員進場；

6. 播放短片：《亞運精彩瞬間》；

7. 表演節目：《荷桂共生輝》；

8. 播放短片：《亞運感動瞬間》；

9. 杭州第19屆亞運會組委會主席、中國奧委會主席致辭；

10. 亞奧理事會代理主席致辭及宣布亞運閉幕；

11. 降亞奧理事會會旗、奏會歌；

12. 交接儀式；

13. 升日本國旗、奏日本國歌；

14. 下屆主辦城市文藝表演；

15. 播放短片：《最憶是杭州》

杭州亞運會閉幕禮。（新華社）

【重溫：開幕禮前，場館外圍市況】