杭州亞運．直擊｜港隊出席選手村升旗禮　黃澤林遇曹星如感興奮

杭州亞運開幕禮將在明晚（23日）舉行，香港代表團今日在選手村參加升旗禮，當中首次出戰亞運會的曹星如（Rex）成為港將「集郵」對象，網球新星黃澤林笑言「由細睇到佢大」，終於有機會見到真人難掩興奮。

01體育記者葉詩敏 楊宇翹 杭州直擊



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香港隊在杭州亞運派出681名運動員，參與40個體育項目，力爭佳績。香港代表團今日（22日）完成選手村升旗禮，由代表團團長霍啟剛帶領一眾港將及教練，在雨中見證區旗徐徐升上杆頂。由於劍擊港將因練習缺席，加上羽毛球和田徑等隊伍因賽期較後稍遲出發，出席升旗儀式的僅得部分泳隊和體操隊成員、網球隊、拳擊、滑板、射擊和橋牌等31名香港運動員。

曹星如首次參加亞運會並體驗選手村生活，感覺新鮮。（楊宇翹攝）

當中首次出戰亞運會的唯一拳擊代表曹星如滿臉笑容，仍未確定會否出席開幕禮的他，坦言也想參與並享受氣氛，「想讓自己不想太多事，放鬆一點，暫時狀態都不錯。」既要保持作戰狀態，亦要拿捏不要緊張過頭，「希望比賽放鬆到做到訓練的事，做好表現相信就會有好名次。」

以往比賽都是與教練入住酒店，Rex對於第一次在選手村生活感特別，「整棟都是香港隊，感覺好特別，出出入入都會見到不同香港運動員，大家互相支持、加油。」

黃澤林自小喜愛曹星如，喜見偶像難掩興奮。（楊宇翹攝）

身旁同樣首次參加亞運的網球好手黃澤林，也正接受訪問，他被問到最想看到哪位運動員時，即轉頭看向Rex笑說：「佢囉，哈哈！」

19歲的黃澤林續展露招牌陽光笑容說：「由細睇到佢大，覺得佢好勁。」由以往的「神奇小子」到現在的香港代表拳手，黃澤林終能看到Rex本人，「最欣賞他的毅力和堅持。」二人均各自跟隨同一位體能教練，卻一直未有碰過面，自小已喜愛曹星如的Coleman終能看到本人，說起Rex笑得合不攏嘴，更在旁邊待Rex完成訪問後合照留念。

黃澤林透露前日抵達杭州後受天雨影響，只能在室內場練習，「狀態不錯，但要多少少時間休息調整，之前才完成台維斯盃等幾個比賽，所以星期日（比賽）差不多了。」網球項目將在周六進行抽籤。

黃澤林與曹星如均是首戰亞運，前者指最欣賞Rex的毅力。（楊宇翹攝）

杭州亞運將在24日正式展開首日賽事，當日港隊很大機會能衝擊金牌，男子花劍張家朗與女子重劍江旻憓將在個人賽亮相，同日還有賽艇決賽。香港代表團團長霍啟剛坦言，「不做預測了，好希望開個好頭，在獎牌各方面都做好，現階段最重要是運動員休息好。」他大讚選手村義工態度親切友善，環境舒適，「有家的感覺」，讓運動員能安心備戰。