桌球｜吳安儀破錦標賽澳洲稱后　盼政府落實放寬管制推動桌球發展

「好耐、太耐、非常耐！」吳安儀今日（10日）於澳洲女子桌球公開賽奪冠後，回想對上一次贏得女子排名賽錦標，已是2022年4月的Winchester Open。

這18個月，她曾經為保住職業賽資格而躊躇，又覺得從職業賽回到女子賽事，必須打出應有的水準，「的確有無形壓力」。如今終於放開來打，但她心繫的不只是個人桌球生涯第18個冠軍，更是政府放寬桌球室管制的政策。



吳安儀出發前，政府曾建議放寬多項進入持牌「波樓」的限制，包括將最低年齡由16歲降至8歲，並允許穿著校服者入場。安儀當時稱，「放學唔使趕住返屋企換校服先去桌球室」，她期望落實修例，令更多人接觸桌球，甚至成為學校課外活動。

奪得澳洲女子桌球公開賽後，吳安儀再次提及此事：「希望接踵而來的好消息，包括早前政府建議放寬桌球室的限制，都有助桌球發展，重返大型國際舞台，始終桌球現在不是亞運項目。」

吳安儀（中）打破18個月錦標賽，贏得澳洲女子桌球公開賽冠軍。（吳安儀經理人提供）

至於今站賽事，吳安伶儀狀態大勇，進入決賽前一局不失，直至與印度球手Amee Kamani爭冠，才輸掉第三局，但她最終以68：28、74：24、24：67、65：59及92：32力克對手，繼2022年4月的Winchester Open後，再於女子排名賽奏凱。她曾於8強打出112度，成為一棒最高度數。

吳安儀勇奪澳洲女子桌球錦標賽冠軍，打破23個月錦標荒。（資料圖片；李澤彤攝）

吳安儀也自言，近期狀態不俗：「之前打了『業餘900』，跟男子球員比賽亦能取分，也有一棒過百。其實我跌出職業圈後的幾個比賽，都打得相輕鬆，可能之前為了保住職業資格、顧及排名，又覺得回到女子比賽要打出應有的水平，多了無形壓力」。

雖然今季未能直接取得職業賽資格，但放開來打反而發揮水準，「四眼Cue后」久違的招牌眼鏡和笑容，終於再現社交網站的冠軍帖文。