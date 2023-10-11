學界D1游泳｜田徑港將李紫桃跑完亞運變泳手　為校爭分臨急抱佛腳

香港短跑代表李紫桃剛剛在亞運田徑場首度登場，返港後旋即回歸學界，馬不停蹄地比賽，不過這一次是在游泳池。

港九區D1學界游泳比賽女子A Grade 50米自由泳，代表港大同學會書院的阿桃游出31.38秒。望向電子板，阿桃喜上眉梢，與池邊的老師擊掌，打趣地說自己可以不跑步回歸「老本行」。冷靜過後，她便說出4年後首次再參加游泳比賽的原因：「我只是來幫學校拿Standard分*（達標分）。」

*註：每位代表學校的泳手，只要在限時時間內完成賽事，便可得到1分的達標分數，累計為團體總成績，總分最高的學校成為總冠軍。



「嘩，31秒！我可以不跑了，可以游返水了」，李紫桃上水後戲言。「6年沒有參加（游泳）比賽，竟然PB了。」早在《小宇宙》訪問，已知阿桃從小學開始兼項游泳和短跑，最後因興趣而專項田徑，卻沒有想過，她會再參與「水戰」。

「游水真的好辛苦。」數月前，阿桃這樣說，今天完成賽事後，她一樣不改口風。

完成50自後，李紫桃表現興奮。（張倩儀攝）

是日學界，阿桃出戰女子50米、100米自由泳，分別以 31.38秒和1分18.52秒完成，最後再4X50米自由泳接力。「今日100分！」阿桃說，除了滿意自己游出的時間，更重要的是達成目標：「我來是為了幫學校拿Standard分的，因為發現這些分數，對於游泳不是最強的學校很重要*。」她直言，如果自己可以游入決賽，更會為完賽而延後北上集訓的出發日期。

（*註：總分最低的兩間學校，級別會由D1跌落D2。）

雖然阿桃小六後便沒有練水，中二已是最後一次參賽，在中六這年，她還是應老師邀請再戰學界游泳。「來比賽前，我跟教練練了一小時水，不練會出事的！」只是一小時，就足以「累死」阿桃，發現自己有點不諳水性，身體總是往下沉，好像快要淹死：「我怕影衰學校，但幸好最後（比賽時）都幾順，還PB了，上一次最好是游33秒多。」

李紫桃為港大同學會全取3分Standard分。（張倩儀攝）

賽後與老師擊掌。（張倩儀攝）

雖然出戰100自時，最後50米有些體力不支，但阿桃已經滿意表現。速耐力向來較弱的她，完賽後喘得上氣不接下氣，笑說100自比跑200米更辛苦，「200米才20多秒，100自要1分多鐘，太久了。好擔心，自己拿不到分數。」雖然最後三項均未能游入決賽，但阿桃全取3分的Standard分，已經任務達成，可以卸下泳衣準備穿上釘鞋練跑。

李紫桃指這個時間是自己PB。（張倩儀攝）

男女子各三間學校同分

完成首日賽事後，男、女子首三位學校同分。男子「頭三」分別為：聖若瑟書院、英華書院和拔萃男書院；女子組方面，首三位為拔萃女書院、協恩中學和德望學校，6間學校同累積54分，戰況激烈。港九區學界D1游泳決賽日將於10月20日再假九龍公園游泳池舉行。