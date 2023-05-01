田徑亞少賽｜李紫桃戰200米奪今屆首金 女子異程接力獲銅牌
撰文：高詩琦
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在烏茲別克舉行的亞洲少年U18田徑錦標賽，香港隊在第四日賽事獲得今屆首面金牌，由短跑小將李紫桃在女子200米封后，她其後再與女子異程接力隊再獲一面銅牌。
李紫桃先在周六（29日）的女子200米初賽跑出24.74秒，獲得小組第一名，順利晉級決賽；她再於周日（30日）的決賽以24.27秒街線，奪得香港隊今屆賽事首面金牌，也是她繼100米奪銅後，今屆第二面個人賽獎牌。
李紫桃其後再夥黃韻之、鄒子蕎和徐穎恩出戰女子異程接力賽（4名隊員分別跑100米、200米、300米及400米），獲得一面銅牌。
第五屆亞洲少年U18田徑錦標賽 - 港隊成績（截至4月30日）
男子100米銀牌：陳一樂（10.61秒）
女子100米銅牌：李紫桃（11.84秒）
女子200米金牌：李紫桃（24.27秒）
女子100米跨欄銀牌：白凱文（13.60秒）
女子100米跨欄銅牌：庾沛怡（14.49秒）
女子400米銅牌：徐穎恩（55.82秒）
女子標槍銅牌：許鎧珈（44.86米）
女子異程接力銅牌：黃韻之、李紫桃、鄒子蕎、徐穎恩
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