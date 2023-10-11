羽毛球︱女雙楊楊配挫德國組合　三對雙打港將北極公開賽齊晉16強

杭州亞運剛完結，一眾羽毛球港將已遠赴歐洲，出戰一連4站世界羽聯（BWF）巡迴賽力爭奧運積分。

芬蘭上演的超級500級別賽事北極公開賽（Arctic Open），謝影雪、鄧俊文及李晉熙、吳芷柔兩對混雙組合首圈均順利過關，今日輪到女雙組合楊雅婷／楊霈霖登場，亦順利擊退德國組合，港隊三對雙打組合齊晉身16強。



杭州亞運後羽毛球港將齊赴歐洲，李晉熙/吳芷柔在北極公開賽首圈順利過關。（資料圖片／趙子晉攝）

身處下線的謝影雪、鄧俊文昨日在北極公開賽先出場，局數2：0擊敗世界排名13位的日本組合金子祐樹／松友美佐紀；稍後另一對港隊混雙拍檔李晉熙、吳芷柔，面對賽事8號種子、馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏，亦以21：8、21：19直落兩局勝出晉級。

鄧謝配的16強對手為世界排名第9位的賽事5號種子、馬來西亞組合陳堂傑／杜頤溈；李吳配則遇上另一對馬來西亞組合陳健銘／賴沛君。

女雙組合楊雅婷／楊霈霖在北極公開賽晉身16強。（資料圖片／趙子晉攝）

女雙組合楊雅婷／楊霈霖今日亮相，首圈賽事面對與德國的Emma Moszczynski／Stine Küspert，4位年輕女將合演一場激戰。首局甫開賽起已一路多次打成平手，楊楊配一度以10：7領前，拉開3分後又被追平；到局尾一度擁有18：14的4分優勢，又被德國組合追至20：20。刁時階段，楊雅婷／楊霈霖連拿兩分，終以23：21先取首局。這局比賽，雙方10度打成平手，足見激烈程度。

次局戰況同樣緊湊，早段多次平手，德國組合中段以14：10建立優勢，局尾仍以17：13領先4分。楊雅婷／楊霈霖劣境中一口氣連拿7分，以20：17反超前，並終以21：18再取一局勝出比賽。這場比賽足足打了52分鐘。楊雅婷／楊霈霖下場對手同樣是剛剛20出頭的年輕人，中國組合羅徐敏／李怡婧。