杭州亞運．羽毛球｜女雙楊楊配絕地闖8強　賽後落淚：終於得咗

杭州亞運羽毛球賽，香港女雙組合楊雅婷／楊霈霖在16強對中華台北的李佳馨／鄧淳薰。兩位港隊女將在決勝局曾在只欠一分便晉級下，遭對手連環追分，但最後仍成功把握寶貴的Match Point，首度晉身亞運8強。



「楊楊配」面對李佳馨／鄧淳薰在全程落後下先輸一局19：21，第二局形勢逆轉下以21：15扳平局數，來到決勝局，雙方在技術暫停前後比分咬得極緊，戰成10：10、14：13，但「楊楊」成功連取4分將比分拉開至18：13，更一度領先至20：15，眼見有4個Match Point在手，然而這一分卻是最難取得，更遭對手連搶4分逼到20：19，幾乎失去這一分，幸最終仍以21：19再勝，局數2：1擊敗對手，打入8強，將要面對來自韓國的勁敵金昭映／孔熙容。

楊雅婷和楊霈霖賽後都流不住落淚，楊雅婷抱恙之下氣勢難免不及平日，楊霈霖坦言：「今日雅婷嗌唔到就我嗌……嘗試打入8強這麼多次，終於得咗，之前都唔成功！」楊雅婷頂着不適上陣，也道：「最後幾分見到波就殺，去到19：20不如放手一搏，搏到、敢打，就贏了。」她坦言因病未上力，「速度節奏跟不到，要拍檔Carry（支撐），覺得佢要打埋我嗰份有啲辛苦……好辛苦捱咗呢場波，逆境頂得返落嚟。」

杭州亞運：香港組合楊雅婷／楊霈霖出戰女子羽毛球雙打16強，圖為楊霈霖。（葉詩敏攝）

同日，港隊另一男雙組合羅卓謙／楊盛才也直落兩局擊敗巴基斯坦組合，打入8強，楊盛材正是楊雅婷的哥哥，雅婷道：「今次邀了父母來看亞運會，兩兄妹一起出賽很難得，希望以好表現送給家人。」

她笑說，自己平日硬頸，哥哥就會捉她到一邊開解，「哥哥（說的話）我一定聽，其他人都不會捉住我來講，每次哥哥說完，我都會有改善，畢竟做運動員通常只看到好的一面，看不到負面的事、更會鑽牛角尖，但哥哥提點一兩句，我就少走好多冤枉路。」

楊雅婷又指，哥哥會對她說：「唔係實力問題，係心態問題」，她覺得哥哥無論開心不開心都跟她同行，「讓我在球場有個寄託，永遠都有個伴」，她希望大家一起進步、更想哥哥有更好成績。