羽毛球．全英賽｜楊雅婷楊霈霖爆冷反勝強敵　決勝局連取六分晉級

全英羽毛球錦標賽首圈賽事，香港女雙組合楊雅婷／楊霈霖雖然面對世界排名第四、來自韓國的鄭娜銀／金慧貞，卻交出驚喜，反勝對手。



楊雅婷／楊霈霖目前女雙世界排名32，兩人的對手鄭娜銀／金慧貞則排第4，實力強橫，去年是世巡賽總決賽4強、也曾在日本及韓國公開賽奪冠；至於「楊楊配」去年則主要出戰次一級的國際系列賽及國際挑戰賽，曾在丹麥、波蘭及葡萄牙賽事奪冠。

「楊楊配」首局雖以較大比數的12：21先輸，但次局有好演出，一度領先10：4，後段雖曾遭對手兩度追平，仍以21：19取回一局。到決勝局，這對香港組合開局時落後1：4，但兩人竟合力連追8分反超前，雖然未幾又遭對手連取4分，但兩隊緊咬之下，末段「楊楊」一口氣取得6分鎖定21：14，以局數2：1反勝對手進入16強，對手將會是另一場首圈對碰——香港的吳芷柔／曾曉昕對中國的李汶妹／劉玄炫勝方，意味有望再演「港隊內訌」。

至於緊接出戰的混雙組合鄧俊文／謝影雪，則遇上二號種子、日本的渡邊勇大／東野有紗，最終以17：21、17：21落敗，無緣晉級。