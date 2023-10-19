歐洲足協：比利時對瑞典不會重賽　旗下賽事暫不會在以色列上演

日前歐洲國家盃外圍賽比利時對瑞典，賽前約45分鐘發生一宗恐襲槍擊案，兩名身穿瑞典球衣的球迷在球場約5公里外被殺。半場時瑞典與比利時踢成1：1，瑞典球員中場休息時得悉槍擊案後不願意繼續作賽，比利時球員也同意決定，賽事中途腰斬。

歐洲足協周四（19日）裁定，上述賽事不會安排重賽，並以半場比數為最終賽果。



歐洲足協裁定，受場外恐襲影響而腰斬的比利時對瑞典歐洲國家盃外圍賽事，將不會重賽，並以腰斬曷的比數為最終戰果。（Getty Images）

歐洲足協發聲明指，周一比利時對瑞典一仗，當日在布魯塞爾兩名瑞典球迷在恐襲中被殺後，半場時在雙方同意下腰斬，「歐洲足協執行委員會今日決定，比賽已腰斬並會以半場比數1：1為最終賽果，每隊在F組各得1分，而比賽中若有任何停賽或黃牌，均仍然有效。」

恐襲事件除導致兩名瑞典球迷死亡外，另有一名瑞典球迷重傷，當局指事件為「針對瑞典及瑞典市民的恐怖襲擊」，比利時一度將恐襲戒備警報提升至最高級別，當地警方在周二將涉案45歲男子擊斃。

比利時對瑞典一仗期間，當瑞典球迷得知恐襲消息後都很傷心。（Getty Images）

另一方面，以巴衝突持續下，歐洲足協亦宣布，經詳細評估以色列的安全及保安情況，歐洲足協旗下任何賽事均不會在以色列舉行，直至另行通告。以色列國家隊以及當地球會海法馬卡比、特拉維夫馬卡比均提出要求，將主場賽事改在以色列以外地方進行。

維拉利爾對海法馬卡比的歐霸分組賽，由10月26日押後至12月6日舉行；特拉維夫馬卡比對索爾亞的歐協聯分組賽，則由由10月26日改至11月25日舉行。此外，正在參加歐洲足協青年聯賽的海法馬卡比青年軍會退出賽事。