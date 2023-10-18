歐國外｜比利時槍擊案疑犯遭擊斃　伊斯蘭國Telegram承認責任

香港時間周二凌晨舉行、比利時對瑞典的歐國盃外圍賽F組賽事，終因賽前45分鐘的槍擊案腰斬。

槍擊案釀成兩死一人重傷，其中一人在距球場約5公里處中槍，疑犯在當地時間周二遭擊斃，極端組織伊斯蘭國稱襲擊由他們的「一名戰士」發動。



英國《天空體育》指，比利時警方在案發後徹夜追捕疑犯，最終在周二早上接獲舉報指疑犯在其布魯塞爾北部居所附近的一間咖啡店，當時他身上有武器及一袋衣物。路透社指，警方派出狙擊手從鄰近大廈行動，最終疑犯胸口中槍後送院，雖然獲深切治療，仍傷重不治。

歐國盃外圍賽｜瑞典解釋腰斬得比利時同意 現場球迷齊呼團結一致

賽事腰斬後，現場球迷都因槍擊事件顯得相當憂心。（Getty Images）

比利時媒體指該45歲男子名為Abdesalem，正是槍擊案疑犯；而比利時政府專責處理難民申請的官員Nicole de Moor指疑犯是一名突尼西亞人，他在2019年曾以難民身份尋求庇護，惟申請被拒，在2021年比利時政府曾命令他離境，惟他一直在比利時非法居留，曾涉及人口販運及勾結涉案的警員，被視為「對國家安全的威脅」。Abdesalem在案發後曾自拍影片承認殺人，稱是「為了神而戰鬥」，也表示會為可蘭經而死。

槍擊案後，比利時警方在布魯塞爾戒備。（路透社）

鎗擊案後，球迷相擁哭泣。（Getty Images）

路透社報道，伊斯蘭國在周二透過組織的Telegram群組承認責任，稱組織的「一位戰士發動了襲擊並殺了兩人」。瑞典政府發言人指，相信事件與以巴衝突無關，而是關乎今年6月在瑞典發生的焚燒可蘭經事件，當時一名來自伊拉克的基督教徒在清真寺外焚燒可蘭經，觸發伊斯蘭教徒隨後的抗議和襲擊事件。