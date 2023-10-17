歐國盃外圍賽｜瑞典解釋腰斬得比利時同意　現場球迷齊呼團結一致

比利時主場對瑞典的歐國盃外圍賽因槍擊案而腰斬。當地時間周一（16日）晚，槍擊案發生在比賽開波前約45分鐘，地點位於球場5公里外，兩位身穿瑞典球衣的球迷被槍手殺害。據報，該槍手宣稱以伊斯蘭國之名作案。

瑞典及比利時半場踢成1：1，客軍球員中場休息時得悉槍擊案，不願意繼續作賽，比利時球員也同意決定。瑞典教練贊尼安達臣在記者會感嘆：「我們今日生活在一個怎樣的世界？」



在上半場，瑞典由基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）在15分鐘入波領先，之後盧卡古在31分鐘射入12碼，為比利時半場追平1：1。據瑞典媒體透露，瑞典球員在半場期間通知歐洲足協不欲繼續作賽，並獲比利時同意。

歐洲足協宣布比賽腰斬後，警方以安全理由不准球員及球迷離開球場。英國《天空體育》報道，現場球迷在等待期間高呼「團結一致（All together）」，雙方球迷還一起叫「瑞典（Sweden）」。在當地時間午夜後，3.5萬名球迷才獲准離開。疑兇仍然在逃。

瑞典教練贊尼安達臣（Janne Andersson）賽後交代球賽腰斬的決定，他說：「當我中場休息行落去時，我就收到這個消息。登時，我覺得這個不是現實。我們今日生活在一個怎樣的世界？」

「我入到更衣室，球隊開始討論這件事，我們100%同意不想繼續作賽，以示對死者及其家人的尊重。」贊尼安達臣說：「所有人都感到非常傷心，球員全都同意不踢了。」

效力曼聯的瑞典隊長域陀連迪路夫（Victor Lindelof）亦有出席記者會，他說：「我向其他球員了解眾人的感受，之後我認為需要跟比利時球員談一談。我向他們解釋我們對現況的看法，明確表示不想繼續比賽，而比利時球員也完全同意。」

連迪路夫表示球迷的安全最重要，他說：「實在太可怕了！我真的不知該說什麼。支持者對我們而言非常重要，我們希望他們健康及安全。」他表示留在球場期間感覺安全，「我們的保安團隊處理得好好，令我們放心。他們解釋，這是布魯塞爾最安全的地方。」

對於是否需要擇日續踢下半場，有待歐洲足協決定，但連迪路夫說：「比利時已經晉級了，而我們就全無機會出線決賽周，沒有理由再踢。」

比利時及瑞典身在歐國盃外圍賽F組，比利時及奧地利同得16分，已攜手晉級，瑞典只得6分，肯定無緣決賽周。