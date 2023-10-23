西甲｜巴塞17歲小將入替閃電建功奠勝　「今晚一定瞓唔着」

一球成名，有時只需要一個機會，巴塞隆拿17歲小將古維（Marc Guiu）在對畢爾包一仗西甲聯賽後備入替，入場第一腳觸球即將皮球送入網，僅33秒即成為球隊英雄，助巴塞隆拿一球小勝畢爾包，這名小將賽後笑言「今晚一定瞓唔着」。



巴塞隆拿周日（22日）深夜在西甲主場對畢爾包，巴塞不乏攻勢，祖奧菲歷斯上半場撞射中楣，盧比斯（Fermin Lopez）近射又被對方門將烏尼西蒙救出，巴塞遲遲未能打破僵局，主帥沙維下半場換入17歲小將古維，成為今仗的關鍵調動。

首度在西甲亮相的古維，入替隨即接應祖奧菲歷斯的直線，這名小將剛好突破越位陷阱，單刀面對西蒙，冷靜射破對手十指關，助巴塞隆拿射入全場唯一入球，最終一球小勝畢爾包。古維在西甲第一次觸球，隨即轉化成入球，僅花33秒，創下巴塞球員攻入首個入球的最快紀錄，亦以17歲291日創下地標戰最年輕入球球員的紀錄。

古維後備入替，第一腳觸球即轉化為入球。（路透社）

在魯營首度登場，入替首次觸球即攻入巴塞一隊首個入球，相信對17歲的古維而言，沒有事情比此更夢幻，古維直言幸福來得太突然，短時間內未能消化，「當時是一次快攻，我都是憑直覺完成，當我看到空位就入楔，抬頭看到西蒙出迎就起腳。我在賽前沒有想過（入球），我至今依然不敢相信，這是我接近每晚也夢到的畫面，幾乎不能呼吸，我非常享受這一刻，我今晚一定睡不着。」