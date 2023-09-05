西甲｜菲歷斯為投巴塞自願減薪一半拒沙特邀請　亮相儀式激動落淚

祖奧菲歷斯（Joao Felix）早前突公開稱希望加盟巴塞隆拿，並稱那是他自小的夢想，引來外界譁然。這名葡萄牙國腳在馬德里體育會得不到重用，開季3輪皆不獲上場機會，終在轉會窗關閉之前「夢想成真」，以借用方式為巴塞效力。

據西班牙《世界體育報》（Mundo Deportivo）報道，原來菲歷斯除拒絕來自曼聯、阿士東維拉甚至是沙特球會的邀請以外，還自願大幅降薪，為的只是能披上這間加泰隆尼亞球會的戰衣——亮相儀式他更激動落淚。



年僅23歲的菲歷斯是2019年歐洲金童獎得主，同年以1.26億歐元高價加盟馬體會，但至今表現一直無法達到球會預期，亦屢次跟主帥施蒙尼（Diego Simeone）傳出不和。上季中被外借至車路士後，今季回到馬德里亦不獲重用，開季3輪仍不獲任何上陣機會。

祖奧菲歷斯外借至車路士半季結束歸隊後，不獲馬體會重用。（Getty Images）

7月時他突然透過著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）發表聲明，表示希望加盟巴塞隆拿，「那是我從小孩開始便一直懷有的夢想，如果最終能夠成事，那對我來說將會是夢想成真。」事件引來馬體會球迷不滿，隨即在主場外塗污他的紀念牌。

這個夏天轉會窗關閉前，巴塞突然宣布菲歷斯以借用方式加盟一季，菲歷斯兒時夢想成真。《世界體育報》指，他為了能為巴塞效力，在背後作出很多犧牲。這名葡萄牙國腳在馬體會的年薪為1200萬歐元，想要加盟目前財政狀況不甚理想的巴塞，這將會是一個難題。報道指菲歷斯為此向馬體會說，他願意將薪酬減低一半至600萬歐元，並續約至2029年。

同時他還拒絕了來自其他球會的報價，當中包括利物浦、曼聯和阿士東維拉，沙特球會希拉爾在羅致尼馬（Neymar）前也曾嘗試說服他，但菲歷斯的回答全都是「不了謝謝，我想去巴塞，我會等他們。」

菲歷斯自願犧牲不少，終夢想成真獲機會為巴塞效力。（巴塞隆拿官網）

《世界體育報》的總部設於巴塞隆拿，他們的報道也大多圍繞這間球會，這則報道或許有美化之嫌。然而在周日（3日）的亮相及簽約儀式上，祖奧菲歷斯演講後激動落淚，可見他真的深愛着這間球會，之前所說「自小便夢想要為巴塞效力」，應該也不是胡亂編造出來的謊言。

周一巴塞以2：1擊敗奧沙辛拿的比賽中，祖奧菲歷斯在第80分鐘入替，以後備身份完成地標戰，雖然上陣時間不多而且沒多少觸球機會，不過主帥沙維賽後稱讚他態度很好，「我很喜歡菲歷斯，我特別要提到他的態度，這對球隊來說非常重要。我認為他可以擔任前鋒或者左翼，他也可以踢右翼或是9號位。他是一名多才多藝的球員，能為球隊帶來後備方案，這對我們幫助很大。」

巴塞隆拿今季在轉會市場上只花費340萬歐元，從基羅納買入防中奧利奧羅美奧（Oriol Romeu），除此之外便以免簽方式羅致根度簡（Ilkay Gündogan）及恩尼高馬天尼斯（Iñigo Martínez），再免費借來「兩個祖奧」菲歷斯及簡斯路（Joao Cancelo），整個轉會窗獲利1.02億歐元，是五大聯賽中今夏轉會淨收入最高的球隊。