西甲｜格連活特事隔近20個月重返球場　遭對手球迷怒罵「去死」

曾效力曼聯的格連活特（Mason Greenwood）因一度遭控家暴及性侵，即使其後獲撤控，已聲名狼藉，未能再為曼聯上陣。相隔上次落場比賽近20個月，他的身影終再次出現在正式比賽。

格連活特在周日（17日）基達菲3：2擊敗奧沙辛拿的西甲賽事中後備上陣，這名前曼聯球星雖然獲主場球迷歡呼，但卻遭到對手球迷辱罵，報道指奧沙辛拿可能會因此而面臨懲罰。



格連活特早前一度遭指控家暴及強姦，自去年1月面對韋斯咸一役後，一直未能進入球隊名單。雖然英國警方最終因「關鍵證人撤銷控告」而不再起訴，然而在曼聯女子隊及球迷強烈反對之下，他一直未有歸隊。

基達菲在今個夏天轉會窗借用他一季，BBC報道此舉引來西班牙反家暴機構反對，不過基達菲認為他所有刑事指控既已撤銷，堅持這次轉會沒有問題，更在賽後的Instagram上向他表示歡迎，並寫下「我們非常愛你」。

格連活特事隔近20個月重返球場，獲基達菲球迷歡呼迎接。（基達菲Instagram）

久疏戰陣的格連活特今場未有正選上陣，至比賽第77分鐘才後備入替，當時雙方正踢至2：2平手，這名前英格蘭國腳落場，在一次進攻中，以精彩的假動作擺脫對手、殺入禁區內起腳被後衛擋出底線，但正是他這腳射門博到的角球，助基達菲攻入致勝一球，最終以3：2擊退奧沙辛拿。

格連活特今場上陣時間不多，關鍵數據只有1次被封阻射門，不過他全場4次傳球都成功，評分網站Sofascore給予他6.5分，亦算中規中矩，以一名接近20個月未曾比賽的球員來說已算是不錯。體育媒體GiveMeSport評價他的觸球依然乾淨俐落，與隊友的配合亦十分出色，認為其才華沒有因為場外因素而消失。

這名前曼聯球星在第77分鐘後備上陣時，受主場球迷以歡呼聲迎接，不過格連活特終究是名備受爭議的球員，《The Athletic》指部分作客球迷高呼「格連活特，去死（Greenwood, die）。」

格連活特雖未直接參與致勝入球，不過在此之前的插花過人亦間接為球隊博得重要角球。（基達菲Instagram）

報道續指，奧沙辛拿主帥Jogoba Arrasate譴責此事，但同時指出主隊球迷也有嘲諷他們，「他們高呼『X奧沙辛拿（Fxxk Osasuna），那非常惡劣，針對格連活特的口號也一樣，他已經過司法程序審判。」

《The Athletic》報道指，西甲官方比賽觀察員已聽到這些口號，隨後將採取行動，意味着奧沙辛拿或會因此受罰。