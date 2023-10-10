夏薩特突然宣布退役　車路士「世三」神將投皇馬後一路沉淪︱足球

比利時巨星夏薩特（Eden Hazard）突然宣布退役，他在Instagram發文稱：「你必須聆聽自己，在適當的時候停下來。」

32歲的夏薩特效力車路士年代曾在場上呼風喚雨，曾被視為僅次美斯、C朗拿度之後世界第三最佳球員，「夏世三」的響亮名頭自他轉投皇家馬德里後卻漸沒落，如今更在美斯、C朗尚在球場馳騁之時，便宣告退役。



比利時巨星夏薩特（Eden Hazard）突然宣布退役。（Instagram）

夏薩特今年夏天與皇家馬德里提早解約，當時已曾傳出他或會退役的消息。他在2019年以1億歐元轉會費，由車路士加盟皇家馬德里，那時候他正處巔峰，曾令人期待「世三」能否再上層樓，成為「世二」甚至「世一」。

可惜的是，他成為銀河艦隊一員後，狀態、表現遠未如預期，期間亦傷患不斷。2022世界盃比利時一班老將盛傳鬧不和，災難地分組賽出局後，夏薩特退出國家隊。至今年6月，皇馬宣布在跟夏薩特尚有一年合約下提早解約。半年之內，他離開了國家隊和球會。

他剛在Instagram發交稱，「你必須聆聽自己，在適當的時候停下來。經過16年及踢過超過700場比賽後，我決定結束職業球員生涯。」

「我能夠實現夢想，在全世界很多球場留下足印和享受快樂時光。」

「在我的球員生涯，幸運地能遇上偉大的領隊、教練和隊友，多謝你們每一個人的美好時光，我會想念你們每一位。我亦想感謝效力過的會：里爾、車路士及皇家馬德里，以及比利時足總選我入國家隊。特別多謝我的家人、朋友及顧問，以及無論在我高低起跌均與我並肩同行的人。最後給予我的球迷大大的感謝，這些年來你們一路追隨，無論我到哪裏均送上鼓勵。」

「現在是時候與我愛的人好好享受，體驗新經歷。我的朋友們，球場以外再見。」