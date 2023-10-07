美斯再次被傳重返巴塞　1月外借歸隊讓他好好告別球迷︱足球熱話

美斯已經離開母會巴塞隆拿兩年，並由法甲豪門巴黎聖日耳門轉戰美職聯，效力碧咸名下的國際邁亞密，可是他重返巴塞的傳聞持續出現。今次西班牙傳媒宣稱，如國際邁亞密無緣季後賽，美斯1月可望以借將身份重返魯營，讓他可以好好跟球迷道別云云。



美斯目前效力美職聯球隊國際邁亞密。（資料圖片）

36歲的美斯雖與巴塞隆拿難捨難離，但已離隊兩年，彼此各有各的生活，各有各的忙碌。西班牙《體育報》卻以《美斯能否在1月以借將身份重返巴塞隆拿？》為標題，評估阿根廷球王再次亮相魯營的機會，又一次引發「美斯會否重返巴塞」熱論。

有關報道直指，他效力的國際邁亞密，在美斯正在養傷的情況下「需要奇蹟」才能晉身美職聯季後賽，加上國際邁亞密主要班主Jorge Mas曾向美斯承諾，讓他獲得回巴塞跟球迷正式告別的機會，而且亦曾暗示美斯如能圓夢重返西班牙，不會從中阻攔，因此認為明年1月將美斯外借回巴塞的操作是「有可能」發生的。

美斯一家在美國新生活愉快。（Instagram）

然而「有可能發生」與「真的會發生」之間，仍存在很大距離。巴塞清楚意識到，如國際邁亞密緣盡季後賽，美斯將有數個月的空檔，惟目前這間加泰隆尼亞球會尚無任何行動。至於國際邁亞密方面，無論是美斯潛在轉會或外借，目前尚無餘暇討論此議題，因此目前一切尚在假設階段，即是「十劃都未有一撇」。

國際邁亞密在美職聯常規賽尚餘3場比賽，距離季後賽有5分差距。常規賽在10月21日完結，到時便會知道美斯的美職賽季是否已完結。美斯跟國際邁亞密簽約至2025年，據報他無意再續新約，屆時勢重返阿根廷母會紐維爾舊生隊效力。