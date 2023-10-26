足球人物誌︱利物浦新寵蘇保斯拉爾　嚴父訓練成才　延續紅軍傳奇

利物浦今年夏天以6000萬英鎊從RB萊比錫買入蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）時，聽過他名字的球迷不多，甚至質疑這位匈牙利年輕人是否值得這個高昂價錢。

結果新球季展開，他很快已憑球味十足的踢法擄獲紅軍球迷的心。有身材、有速度、有遠射，加上身披8號球衣，難免被認定是「神奇隊長」謝拉特的真正接班人。他火速冒起的故事，跟韓國球星孫興慜類似——有一個小時候對他極為嚴格的爸爸兼教練。



蘇保斯拉爾甫加盟不久已成為利物浦球迷新寵兒。（Getty Images）

曾經在本地球迷討論區看到一個對蘇保斯拉爾的有趣形容：

「靚仔大晒呀？」

「靚仔唔係大晒，不過靚仔又好波就係大晒。」

利物浦今季中場大換血，隊長軒達臣、副隊長占士米拿、防守中場法賓奴、還有拿比基達和張伯倫兩個「容易受傷的男人」悉數離隊，換來蘇保斯拉爾、麥亞里士打、格雲貝治三個年輕人和日本國腳遠藤航。大堆新兵以為適應需時，不料一班年輕人化學反應不錯，紅軍中場活力重現，一洗上季頹風，重返爭標行列，當中一大原因，正是蘇保斯拉爾。

他勤於跑動的同時，又不失技術細膩，本身為進攻中場，亦能踢中前場多個位置，而且更具備遠射腳頭。由德甲轉戰英超，他完全沒有適應上的問題，每場比賽都能全場高速奔走，開季至今9輪賽事全部踢足90分鐘，體能驚人。英超賽場出名多「快馬」，根據足球數據網站Opta統計，蘇保斯拉爾衝刺速度高達每小時36.76公里，僅次時速37.31公里的曼城守將基爾獲加（Kyle Walker）及時速36.93公里的盧頓翼鋒奧賓尼（Chiedozie Ogbene），是自2020/21球季以來英超第三快。

蘇保斯拉爾將成就歸功父親索爾（左）。（Instagram）

嚴父自幼每天嚴格特訓

去年9月蘇保斯拉爾接過匈牙利國家隊隊長臂章時只得21歲，今季甫加盟利物浦已站穩正選，年紀輕輕已展現強大實力，他將一切歸功父親索爾（Zsolt Szoboszlai）。索爾昔日也是職業球員，效力過匈牙利多支低組別球隊，並成為兒子的第一位足球教練。

蘇保斯拉爾說：「當我開始的時候，我跟爸爸已有一套計劃。我努力付出，他幫我提升至應能達到的最高水平。」索爾每天接他放學，帶他到名下球隊訓練，「由3歲到7歲，他是我的教練，每天日程都是一樣：跟我的球隊訓練，跟青年隊訓練，跟年長者球隊訓練，然後回家睡覺。到第二日，也是如此。」

「他對我總是較對其他人更嚴格，就連其他家長忍不住說：『為何你對他如此苛刻？』他會回答：『未來會有收穫的，最後會有收穫的。』」蘇保斯拉爾為爸爸辯解，「他一直想我成為頂級球員，這是他這樣對我的原因，現在我終於明白他昔日為何要那樣做。」

他認為，現在距離父子倆當日定下的目標已相當接近，「說到底，我已是利物浦球員和國家隊隊長。是的，幾乎已達到我們曾計劃的那個不可能目標，我令它變為可能。」

蘇保斯拉爾承接了謝拉特的紅軍8號球衣。（Getty Images）

自豪的匈牙利人

高普麾下的利物浦，頭號球星長年只有沙拿，「埃及之王」的11號球衣已連續兩季稱霸紅軍球衣銷售榜。利物浦早前公布今季球衣銷售初步數據，新加盟的蘇保斯拉爾名列第一，將沙拿擠進次席，足見這位紅軍新寵兒的受歡迎程度，另一新兵麥亞里士打則排第三。

來自一個近代鮮有出產頂級球星的國度，蘇保斯拉爾說出當中的掙扎：「我熱愛匈牙利人的身份，能夠踢英超令我感到自豪，然而作為匈牙利人，我當然要證明自己，因為你是個匈牙利人，沒有人會像來自西班牙、意大利或英格蘭的球員那樣看待你。因此身為匈牙利人，如果你能做到，感覺會更好。」

蘇保斯拉爾21歲時已成為匈牙利國家隊隊長。（Getty Images）

可悲的是，關於匈牙利足球名將，世人至今仍只知普斯卡斯（Ferenc Puskás），蘇保斯拉爾決意書寫屬於自己的一頁，「我已說過，普斯卡斯是標誌人物，豪無疑問他是匈牙利歷來最佳球員，但我希望做自己的事，希望成為孩子的榜樣，令他們不再追求成為新普斯卡斯，而是新蘇保斯拉爾。他是我們的模範，我希望成為下一代追求的目標。」

除了好波又靚仔，蘇保斯拉爾在球場以外平實低調，正是紅軍領隊高普最喜愛的球員類型。加盟英超爭標球隊、置身頂級球星之列，未有改變他的生活態度，「我跟13歲時跟家人住在一房單位那個少年一直是同一個人，我跟昔日那男孩一樣，沒有改變過，而我亦永遠、永遠不會改變。」