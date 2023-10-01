重組VAR低級失誤吹走利物浦對熱刺入球　PGMOL認錯反惹球迷追問

英超VAR（視像助理球證）誤判，幾乎每星期都在發生，球迷早已感到麻木。偏偏「五百年一遇」的驚天失誤，還是發生了，英超VAR再次為全球球迷帶來震撼。

熱刺主場對利物浦，紅軍10人應戰下先開紀錄，旁證舉旗指路易斯迪亞斯（Luis Diaz）越位在先，VAR出動檢查，從慢鏡可見迪亞斯並無越位。查核完畢，球證卻無改變場上判決，入球無效，比賽繼續。

利物浦終在9人應戰下1：2敗陣，英格蘭專業裁判組織（Professional Game Match Officials Limited，簡稱PGMOL）賽後立即認錯及向利物浦道歉，英國各大傳媒嘗試「重組案情」，揭開為何英超球證及VAR為何會出現如此低級失誤，卻反惹球迷提出無法解答的進一步疑問。



路易斯迪亞斯的入球，無辜被判無效。（路透社）

利物浦對熱刺，到底發生了什麼事？

1. 26分鐘：VAR介入，居迪斯鍾斯的黃牌，被升級為紅牌，利物浦10人應戰。

2. 33分鐘：比數0：0時，路易斯迪亞斯接應沙拿妙傳，殺入禁區射遠柱入網。旁證舉旗，指迪亞斯越位在先。

3. VAR即時檢視入球，連線也沒有畫，從慢鏡清楚可見，熱刺有球員包了越位。

4. VAR很快已檢查完畢，比賽繼續。皮球卻不是在中圈開，而是在熱刺後場開。換言之，球證Simon Hooper沒有改變判決，利物浦入球依然無效。今場VAR主球證Darren England沒有再介入或提醒球證。

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VAR檢視利物浦迪亞斯入球，連線也沒有畫。（截圖）

全世界也在「黑人問號」：既然VAR發現迪亞斯沒有越位，為何利物浦的入球依然無效？

球證與VAR之間，到底發生了什麼事？

賽後PGMOL罕有很快已發聲明承認失誤，「PGMOL承認出現了一個重大人為失誤。」

「路易斯迪亞斯的入球被現場裁判以越位為理由取消。這是一個明顯清晰的事實判決失誤，VAR應該介入判定為入球，但VAR沒有介入。」

VAR為何沒有介入？經案情重組，過程簡直難以置信。

SKY Sports加上越位線，路易斯迪亞斯明顯沒有越位。（Twitter）

案情重組：

1. VAR主球證Darren England有為迪亞斯的入球「畫線」，並有跟足平常入球檢視程序。

2. 但VAR錯誤「以為」，當時現場球證Simon Hooper的判決為迪亞斯的入球有效。

3. 因此VAR向主球證Simon Hooper發出「檢查完畢」訊息。

4. 由於現場判決為「越位，入球無效」，於是主球證Simon Hooper收到VAR「檢查完畢」訊息後維持原判——即迪亞斯入球無效。

5. 由迪亞斯入球，到VAR檢視後比賽重開，整個過程只有40秒。

6. 完場後，PGMOL即發聲明為失誤道歉。

高普認為PGMOL的認錯聲明沒有任何作用，利物浦3分已失。（Getty Images）

道歉也無法辯解的失誤——VAR房集體發夢罪無可恕

直播這場賽事的Sky Sports，重組上述案情，過程與其他英國媒體的版本大同小異。Sky Sports在社交媒體平台X（前稱：Twitter）上載案情大概後，有球迷提出一個球證無可抗辯的核心問題：「當VAR看到比賽重開後，是個罰球，而不是在中圈開球，他們為何不提示球證那是個入球？別拿這個來愚弄我。」

專責管理英超球證的PGMOL直認那是「重大人為失誤」，那顯然是今場主球證與VAR球證之間出現嚴程溝通問題，但最大問題出在VAR房——VAR主球證Darren England為何會「誤以為」，場上判決迪亞斯入球有效？當全世界看直播的球迷清楚可見，為何唯獨VAR房內的他會看到不一樣的判決？他在房內到底在做什麼？發夢嗎？況且，VAR房內不止有Darren England一個人，為防止VAR主球證犯錯，VAR房內其實有個球證3人小組，換言之，不止Darren England一人在發夢，而是VAR房內3球證一起「集體發夢」。

然而，上述球迷所提出及大家心中疑問：皮球不是在中圈重開，而是個罰球，他們理應發現不妥，為何不即時向主球證Simon Hooper提示那應為入球？那是目前程序上無法逆轉的不幸情況。

利物浦門將艾利臣。（Getty Images）

根據VAR球證最新版本程序守則的第4點，「只有球證能主動提出檢視，VAR只能向球證提出檢視建議」；及第10點：「當比賽在VAR介入暫停後重新開始，除非當中涉及認錯人或潛在被逐出場的嚴重暴力行為，否則球證不能再次提出檢視。」因此當比賽重開後，VAR主球證Darren England就算發現失誤亦為時已晚，無法逆轉情況，根據守則第5點，一切最終決定權在場上的主球證身上。

此時就算Darren England向主球證Simon Hooper提出警示亦已無用，因為比賽已重開，主球證Simon Hooper亦無權力再提檢視。

對於PGMOL承認犯錯的聲明，利物浦領隊高普回應：「我不認為我們應該講太多，因為（這份聲明）根本沒有幫助。」

「狼隊都收過類似的聲明，或者道歉。他們沒有在對曼聯的比賽獲得任何分數，而我們同樣不會有分，所以沒有幫助。」

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「我都幾肯定不是故意的犯錯，但犯錯還是出現了，我不明白原因。我們入了一個精彩的入球，這個入球會否改變球賽？我不清楚，但很可能，因為入球一定有影響。」

利物浦隊長華基爾雲迪積克賽後表示，對VAR制度失去信心。他說：「VAR應該對他們所下的決定有絕對的清晰及明確。我回看過那刻，直播電視畫面沒有顯示畫線。這一切有點奇怪，我不知誰人坐在VAR房去作決定。」