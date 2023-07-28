跟謝拉特一樣偉大的利物浦隊長　軒達臣長年被低估︱英超．人物誌

在「神奇隊長」謝拉特的光芒下，佐敦軒達臣過往總給人「不夠班」做利物浦隊長的感覺，但當這位33歲中場離隊一刻，大家回顧他的職業生涯，不難發現，其實他跟謝拉特同樣偉大。

正如英格蘭名宿連尼加所說，「軒達臣可能是英超史上最被低估的一位」。



軒達臣帶領利物浦創下連「神奇隊長」謝拉特也未能達到的成就——為紅軍贏得英超冠軍。（Getty Images）

紅軍主帥高普去年這樣說：「我來這裏（利物浦）的時候，他已是球隊隊長了，而我看不到有換人的需要。當我接掌球隊時，我不認識他，作為球員我當然清楚，但作為一個人我卻不知道；但原來他擁有帶領一支球隊的一切。」這是莫大的讚譽，可是軒達臣最初的成長故事卻不是這樣的。

軒達臣在新特蘭出生，父親是警察，母親是體能教練，他日後作為球員時，耐力極強、狀態穩定，都是多得母親從小悉心栽培。父母都是新特蘭球迷，他順理成章地加入新特蘭青年軍，而且也在這英格蘭北部球會打出名堂，並在2011年獲利物浦垂青。

2008年初尚在新特蘭青年軍的軒達臣（右），身型與現在相差頗遠。（Getty Images）

由小球會踢到大球會，那時剛滿21歲的軒達臣不太適應，而且他本身司職中場中，卻被安排踢右中場，可是速度上他沒優勢，盤扭不算出眾，表現未如人意，不止備受外界批評，連帶當時引入他的足球總監甘莫利（Damien Comolli）也在翌年「落鑊」，新上任的領隊羅渣士更準備將他賣到富咸，以換取對方的丹普西（Clint Dempsey）。

不過軒達臣不肯離隊，他希望以表現來說服羅渣士，結果他做到了，漸漸獲得羅渣士的重用，其中在2013/14年球季，利物浦一直於聯賽榜首領先，滿以為可以贏得球隊史上首次英超冠軍，但最後4仗有3場失分，令曼城可以後來居上。謝拉特對車路士一仗「跣腳」鑄成大錯，當然是其中一個關鍵時刻，但軒達臣那時停賽3場，可能影響更大，他就算在最後一仗復出，已難挽敗局。

軒達臣初加盟利物浦表現未如人意，連帶當時引入他的足球總監甘莫利（左）也在翌年「落鑊」。（Getty Images）

軒達臣12年紅軍生涯，贏過英超捧過歐聯，上陣492場，取得33個入球及61次助攻，但他的貢獻並沒能在數據上充分反映。當謝拉特的職業生涯晚期沒那麼多體力、要改踢防中時，其實還是多得軒達臣不惜氣力地在旁補位、執漏；當高普時期兩閘頻繁出擊的時候，也是靠軒達臣頻頻彌補阿歷山大阿諾特的防守漏洞，還有輔助機動力向來不高的防中法賓奴。阿諾特的防守缺點一直都在，但去季表露無遺，其實原因就在軒達臣因年歲漸長已難維持高峰時的速率。

很多人都試過為軒達臣平反，英格蘭的隊友比寧咸之前便說：「外間對他（軒達臣）的垃圾批評，簡直太荒謬了，他是嚴重被低估，而事實是他值得更多尊重。」連曾經的對手里奧費迪南也表示：「軒達臣的短傳與長傳都恰如其份，作用是控制節奏、穿越防線或轉移方向等，我覺得你（軒達臣）沒有獲得相應的稱許。」

軒達臣絕對應該獲得更多尊重。（Getty Images）

軒達臣有段時間常被球迷（尤其紅軍球迷）批評只懂橫傳與後傳，其實他每90分鐘向前傳送的次數超過20次，僅次奇雲迪布尼及魯賓尼維斯等傳球高手；還有，人們亦一直認為他守強於攻，但他於英超助攻次數多達54次，跟夏薩特、奧斯爾及桑馬達等名將看齊，雖然軒達臣比賽場次上遠多於他們，但前述幾人主要職責是進攻，而軒達臣卻須兼顧攻守。

當然，很多人對軒達臣也看漏眼，識人無數的前曼聯主帥費格遜也是其一。他年前透露曾有興趣簽入軒達臣，還徵詢了布魯士（前曼聯中堅、時任新特蘭領隊）的意見，就在出價之前，球會的醫療團隊認為軒達臣「跑姿太怪」容易受傷，反對收購，當時採納建議的費格遜說：「作為球員，我們都很喜歡他，而他現在（的成就）也證明，我錯過了一個非常好的人。」

高普與軒達臣感情深厚。（Getty Images）

懷念他的，當然還有高普，他在官網發表最新的回應道：「很傷感，感覺也很奇怪，因為當我來利物浦後，他是我唯一的隊長。毋庸置疑，作為一個人或球員，我們都會掛念他；但，就像我所說，這就是足球。」

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