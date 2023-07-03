英超轉會｜蘇保斯拉爾成利物浦今夏第二簽　穿傳奇8號有原因

繼阿根廷國腳麥亞里士打後，利物浦迎來今夏第二簽，以6000萬鎊啟動解約條款，羅致RB萊比錫的中場蘇保斯拉爾。這名匈牙利國腳將穿上標誌性的8號球衣，他更自爆身上有「神奇隊長」謝拉特的紋身。



蘇保斯拉爾。（Getty Images）

利物浦在今夏轉會市場再有動作，以6000萬鎊啟動解約條款，從RB萊比錫羅致蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai），雙方簽約5年，亦是繼麥亞里士打後第2名新兵。這名22歲的匈牙利國腳已經現身晏菲路，更與一眾紅軍球迷合照留念。

轉會｜利物浦6000萬壓哨購萊比錫中場 曾獲讚「天份媲美夏蘭特」

+ 1

蘇保斯拉爾首度接受利物浦官方訪問，大讚新東家是歷史悠久的球會，擁有高質的球員及領隊，並有幸在晏菲路揭開生涯新一頁。

利物浦主帥高普同樣對這名匈牙利國腳讚不絕口，「他（蘇保斯拉爾）年紀輕輕已是匈牙利國家隊隊長，並在德甲交出亮眼的表現，大家也認定他非池中物。他如今依然十分年輕，大家可以期待他未來的發展，這個收購不單是為了現在，亦是為了未來。」

高普直言簽入蘇保斯拉爾，是現在及未來的重要收購。（Getty Images）

蘇保斯拉爾新球季將穿上8號球衣，他選擇這個號碼與「神奇隊長」謝拉特（Steven Gerrard）亦有關，「我有一個謝拉特的紋身，這也是為何我會揀選8號。」蘇保斯拉爾直言小時候不太看足球，他通常都看利物浦的賽事，謝拉特是其中一名最偉大的球員。

無論蘇保斯拉爾早前效力薩爾斯堡或RB萊比錫，他也曾助球會捧盃而回，他當然希望在利物浦延續優良走勢，他也十分期待與隊友們合作，並在晏菲路正式與球迷們見面。