利物浦英超23/24前瞻｜中場大換血添活力失穩定 力保歐霸前四甚難

利物浦一條老化中場線，令他們上季苦苦掙扎，最終衝上第五位已算幸運，卻喪失高普任內苦心經營、連續6季獲得的歐聯資格，在23/24球季要降級踢歐霸。

換血無可避免，今夏紅軍大刀闊斧，一次過送走隊長軒達臣、副隊長占士米拿、防守中場法賓奴，以及兩位「傷多過踢」的張伯倫和基達，買入蘇保斯拉爾和麥阿里士打兩個年輕中場，從熱身賽可見，球隊重現朝氣活力，中後場穩健程度始終有疑點。

改朝換代能否成功，畢竟須視乎實際成績，從轉會市場投入、整體人腳而言，曼城、阿仙奴，曼聯暫時均利物浦之上，新一季很大機會要再次跟紐卡素爭入前四。後防漏洞問題未解決，重返歐聯資格之路或甚艱難。



利物浦今夏持續換血，2023／24球季成績難以估算。（Getty Images）

利物浦（上季：英超第五）

．領隊：高普（Jurgen Klopp）

．主場：晏菲路球場（容量：54000人）

．上季聯賽首席射手：沙拿／19球

蘇保斯拉爾（左）加盟，能否立即適應英超和利物浦踢法，是紅軍今季戰績一大關鍵。（Getty Images）

今夏主要收購：

中場：蘇保斯拉爾（RB萊比錫／6000萬英鎊）、麥阿里士打（白禮頓／3500萬英鎊）



中場大換血「面目全非」

利物浦的換血行動，其實已持續數季，重點先是一條前線：2020/21球季引入祖達（Diogo Jota）、21/22球季買入路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）、到2022/23球季羅致紐尼斯（Darwin Nunez）和加普（Cody Gakpo）大致完成，昔日的進攻「三叉戟」終告拆夥，文尼（Sadio Mane）率先離隊，今夏連法明奴（Roberto Firmino）也走了。當然中間還有從友好的RB萊比錫帶來的年輕中堅干拿迪（Ibrahima Konaté）。

將重點放在前場，任由一條鐵人中場老化，紅軍上季退步十分明顯，因此今夏轉會市場終將目光轉移到中場方面。麥阿里士打（Alexis Mac Allister）和蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）均是年輕、當打、有活力，前者是阿根廷贏得世界盃美斯身邊不可或缺一員，在白禮頓的表現亦已顯示在英超表現有保證；22歲的匈牙利國腳蘇保斯拉爾身高1.86米，是高普喜歡那種勤於跑動和拼搶，又有身材的球員。

麥阿里士打可望成為利物浦中場新核心。（Getty Images）

紅軍重現活力 後防漏洞未解決？

利物浦暫時只買兩人，有理由相信收購行動未完。一來放走5個中場球員，只買回兩個，人數上有所不足，二來麥阿里士打和蘇保斯拉爾均非防守中場，失去法賓奴後，隊中沒有任何一人是典型防中，可是傳足整個夏天，一班傳聞中的防守中場仍沒有任何一人加盟。

從季前多場熱身賽可見，紅軍依然沿用高普最常採用的4-3-3陣式，3人中場除了麥阿里士打和蘇保斯拉爾兩大「搶得」之人，出任防守中場位置的是居迪斯鍾斯（Curtis Jones），3個年輕人為利物浦重新注入久違的朝氣活力。假如利物浦今夏不再增兵，上述3人很大機會是新一季的正選中場組合。

鍾斯可塑性甚高，就算未必是最佳位置，專心踢防中亦未嘗不可。然而中場線一下子「面目全非」，默契有待培養，防守強度和韌力亦受質疑。參考早前友賽拜仁慕尼黑一仗，利物浦早段已領先兩球，最終以3：4敗陣，防線漏洞問題未解決，一班中場協防能力亦未足夠。陣內尚有堤亞高艾簡達拿，這位32歲老將相信在完約前最後一季以輔助角色為主。

利物浦今夏離隊球員：



1. 法賓奴／4000萬英鎊轉投伊蒂哈德

2. 軒達臣／1200萬英鎊轉投伊蒂法克

3. 占士米拿／自由身投白禮頓

4. 拿比基達／自由身投雲達不萊梅

5. 張伯倫／約滿離隊

6. 法明奴／自由身投吉達艾阿里



阿歷山大阿諾特的位置微調，是否足以堵塞紅軍後防漏洞？（Getty Images）

阿歷山大阿諾特位置問題

高普沿用的高速迫搶踢法，對一班球員跑動和體能要求極高，因此當軒達臣、法賓奴、米拿等鐵人中場活力減退，球隊總是陷入苦戰。另一問題是高普這套打法將防線移得很上，當對手打反擊的時候，右閘阿歷山大阿諾特位置感差的弱點便會曝露出來，全盛期的軒達臣默默為隊友補位，上季有心無力下，阿諾特便成為紅軍防線上的最弱一環。

多支球隊針對這點強攻，不時收穫奇效，直到上季後期，高普參考曼城主帥哥迪奧拿「內收閘衛」的做法，將阿諾特的位置稍作調整，進攻時移前一格至中場位置，效果不俗。雖然這位利物浦新任副隊長防守能力平平，但兩閘慣常是利物浦攻勢起點，尤其是阿諾特負責的右路，他的準繩長傳和邊線突破是球隊進攻一大殺着。198次聯賽上陣帶來54次助攻，在英超史上僅次57次的隊友羅拔臣，「啫喱仔」上陣次數卻較他多54次。

高普無意用他人取代阿諾特踢右閘，派他出場永遠是賺進攻、輸防守之間的博奕。一條中場線大換血後，按常理估計對防線的壓力可望減少，兩個中堅位置如其中一人是年輕的干拿迪，他運用速度為阿諾特包位的機會較高，防線可望較穩固。至於位置上的微調及中場大換血之下，阿諾特的防守問題是否足以修正或至少將傷害減至最低，仍有待觀察。

利物浦重返前四之路不易。（Getty Images）

重返前四之路不易

高普2015年掌帥以來，為利物浦帶來英超年代前所未有的穩定，連續6季前四名，包括2019/20球季首度英超封王，2022/23球季是他整季帶隊以來首度跌出前四，想重獲歐聯資格，並不容易。

球會量入為出的轉會政策，令他們在增兵方面不及三大爭標對手。「三冠王」曼城陣容早已完備，再引入貴價中堅加維度爾和高華錫；上季亞軍阿仙奴一擲超過2億英鎊買入迪格蘭賴斯、夏維斯和添巴，曼聯豪購有「新夏蘭特」之稱的凱倫，還有美臣蒙特和奧拿拿。曼城、阿仙奴和曼聯既有人腳本身已較利物浦鬆動，紅軍只購入兩中場之下，差距難望收窄。

如此一來，英超前四歐聯席位，曼城、阿仙奴和曼聯很大機會穩佔其三，餘下一席利物浦不止要跟如今財力驚人的紐卡素競爭，還要提防聘請普捷天奴執教的車路士強勢反彈，也不能排除熱刺、白禮頓以至艾馬利領軍的阿士東維拉的機會。紐卡素上季成功搶得歐聯一席，今夏再引入意大利防守中場東拿利（Sandro Tonali）和翼鋒班尼斯（Harvey Barnes），實在如虎添翼。

球隊整體發揮穩定程度，從來是聯賽成績的指標，利物浦在主力陣容變動如此大的情況下，新一季肯定會出現不穩定的問題，這點對爭入前四或是最大障礙。能否及時快速果斷修正，從而盡早找出一套穩中求勝的系統，相信會是利物浦今季到底能夠重返前四，還是再度只能力保歐霸一席之間的關鍵。