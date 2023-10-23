足球熱話︱34歲卡路爾外流法乙尋挑戰　笠入40碼金球連續兩仗士哥

曾經被寄予厚望的卡路爾（Andy Carroll）， 長期受傷患和場外因素影響，生涯發展不似預期。不經不覺他已經34歲，今年夏天離開雷丁後，希望尋求新挑戰，終落戶法國乙組球會艾米恩斯（Amiens）。

遠離大眾目光，卡路爾逐漸找回步伐，過去兩仗在新球會由後備變正選，周日作客安納西更以一記精彩40碼笠射，為球隊扳平，連續兩仗有「士哥」。



卡路爾到法乙球隊艾米恩斯尋求新挑戰。（Instagram）

由紐卡素到利物浦，卡路爾生涯急速滑坡，長年受傷患困擾，已成為一個被遺忘的人。他的球員生涯一直留在英格蘭，已屆34歲的他卻在今年夏天首度外流，加盟球會是法乙的艾米恩斯。

他日前接受英國《每日郵報》訪問，解釋這個不一樣的選擇，「我7歲已在紐卡素，17歲首度為一隊上陣。我只是在想，如果現在不去（外國），我永遠也不會去。」雷丁上季由英冠降班至英甲，卡路爾留隊多一季，卻鮮有出場機會，「我找領隊傾，他希望前線有跑腿，而我從未擁有過。」

決意離開雷丁，他渴望尋求新挑戰，「在一個截然不同的國家尋找挑戰，一個全新開始。我跟經理人講，『給我找一間海外球會』，來到這裏，我知道就是它了。」

卡路爾與子女合照。（Instagram）

艾米恩斯位於法國北部，距離巴黎足足120公里，遠離繁盛花都，正是他所需要的，而且在球員角色以外，他亦想當個好爸爸，「在這裏我可以帶孩子去動物園，他們不會因為有人向我索簽名或合照而抱怨：『爸爸快點吧』。」在這個地方，他跟隊友到酒吧睇波，沒有人會對他指指點點，他終於可以再次享受久違多年的平靜生活。

9月1日加盟，立即獲得上陣機會，他頭5場均後備上陣，每仗至少落場20分鐘，漸漸操起狀態，過去兩仗更獲得正選。上輪主場對前列的昂熱，14分鐘便為球隊先開紀錄，可惜對手之後連入4球反勝。周日作客安納西，艾米恩斯開賽8分鐘已因一記十二碼落後，全靠卡路爾39分鐘靈光一閃帶來入球，搶得寶貴1分。

卡路爾獲隊友祝賀。（Instagram）

當時艾米恩斯球員將皮球大腳高波踢向前場，安納西守將頭槌解圍後，卡路爾衝前迎向皮球，隨即離門40碼窩利笠射，站出小禁區的安納西門將回身不及，只能目送皮球從頭頂飛進網窩。這個入球勁度、角球十足，盡顯卡路爾的射手觸覺。

艾米恩斯就是憑這個金球，1：1迫和安納西。卡路爾連續兩場正選均有波入，在法國有個好開始。

卡路爾40碼金球笠死對手門將：