足球熱話｜卡路爾球味濃踢出燒鵝味道　神奇護空門難救雷丁

由英超轉戰英冠的安祖卡路爾，加盟雷丁並非為錢，而是尋找足球的快樂。雖然球隊以一球飲恨不敵西布朗，但在場上傾盡全力的卡路爾，以一記「無解」的鐵血防守成功護空門，再次證明1000英鎊周薪「抵到爛」。



曾效力利物浦﹑韋斯咸等英超球會的安祖卡路爾（Andy Carroll），待業數月後終於有班落，加盟英冠雷丁，卻因球隊違反財政條例，被罰禁止買賣球員，最高人工只能開出周薪1000英鎊，這名英格蘭前鋒欣然接受，事關他只想再次享受踢足球的快樂。

「傷追人」卡路爾1K人工踢雷丁 重拾足球純粹與快樂

卡路爾加盟雷丁，人工只是紐卡素的1/75。（Instagram＠andytcarroll）

再戰綠茵場的卡路爾已為雷丁攻入兩球，，雷丁4場內取得5分，對護級十分重要。今輪作客以一球不敵西布朗，卡路爾未有進賬，不過他今仗的精華竟然是一球防守。

身高193厘米的卡路爾一次回後協助防守角球，人群中跳頂解圍，落地後失平衡跌進球門中，其中一隻腳更被球網纏繞，西布朗球員立即補射，門將反應來不及之際，卡路爾奮身在白界線前頂走皮球，神奇地護空門，網民不禁驚呼卡路爾是如何做到。

縱然雷丁告負而回，但卡路爾展示打不死的精神，證明自己對足球的熱誠，1000英鎊周薪對雷丁來說無疑是「抵到爛」。

卡路爾以抵價加盟雷丁後，已成為球隊的前線主力。（Getty Images）

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